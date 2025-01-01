Меню
Киноафиша Персоны Вера Фармига Награды

Награды и номинации Веры Фармиги

Vera Farmiga
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Сандэнс 2004 Сандэнс 2004
Драматичный
Победитель
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Номинант
