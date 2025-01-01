Меню
Вера Фармига
Награды
Vera Farmiga
Награды и номинации Веры Фармиги
Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Сандэнс 2004
Драматичный
Победитель
Сандэнс 2011
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
