Киноафиша
Трейлеры
Фундаменталист поневоле. Трейлер
Фундаменталист поневоле. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 февраля 2013
Фундаменталист поневоле
– В центре истории — молодой пакистанец, работающий на Уолл Стрит, чье отношение к жизни меняется после трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
6.9
Фундаменталист поневоле
триллер, 2012, США / Великобритания / Катар
01:44
