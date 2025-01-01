Меню
Кейт Хадсон
Награды
Награды и номинации Кейт Хадсон
Kate Hudson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Кейт Хадсон
Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Female Performance
Номинант
Best Dressed
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
