Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue

Кинокомпания Focus Features представила трейлер музыкальной драмы Song Sung Blue, которая выйдет в зарубежный прокат 25 декабря. Название проекта можно перевести как «Печальная песнь». Главные роли исполнили Хью Джекман («Величайший шоумен», «Отверженные») и Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Маршалл»).

Фильм основан на одноименном документальном фильме Грега Коса, вышедшем в 2008 году. Главные герои этой истории — пара из Милуоки в лице Майка (Джекман) и Клэр (Хадсон). Познакомившись, они обнаруживают, что мечтают об одном и том же — играть музыку на сцене.

«Я не автор песен. Я не секс-символ. Я лишь хочу развлекать людей», — говорит в трейлере персонаж Джекмана, на что героиня Хадсон отвечает: «Я не хочу быть парикмахершей. Я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу сад, я хочу завести кота».

В дальнейшем Майк и Клэр образуют дуэт Lightning & Thunder («Молния и гром») и начинают выступать, исполняя композиции любимого ими певца Нила Даймонда. Song Sung Blue — название песни Даймонда, которая вышла в 1972 году.

Актерский состав дополнили Майкл Империоли, Джеймс Белуши, Элла Андерсон, Мустафа Шакир, Фишер Стивенс, Хадсон Хенсли и Кинг Принцесс. Режиссером и автором сценария выступает Крэйг Брюэр, ранее снявший такие картины, как «Меня зовут Долемайт» (2019) и «Поездка в Америку 2» (2021).