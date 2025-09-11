Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue

Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue

11 сентября 2025 15:15
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue

Релиз этой вдохновляющей картины состоится на католическое Рождество.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер музыкальной драмы Song Sung Blue, которая выйдет в зарубежный прокат 25 декабря. Название проекта можно перевести как «Печальная песнь». Главные роли исполнили Хью ДжекманВеличайший шоумен», «Отверженные») и Кейт ХадсонКак отделаться от парня за 10 дней», «Маршалл»).

Фильм основан на одноименном документальном фильме Грега Коса, вышедшем в 2008 году. Главные герои этой истории — пара из Милуоки в лице Майка (Джекман) и Клэр (Хадсон). Познакомившись, они обнаруживают, что мечтают об одном и том же — играть музыку на сцене.

«Я не автор песен. Я не секс-символ. Я лишь хочу развлекать людей», — говорит в трейлере персонаж Джекмана, на что героиня Хадсон отвечает: «Я не хочу быть парикмахершей. Я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу сад, я хочу завести кота».

В дальнейшем Майк и Клэр образуют дуэт Lightning & Thunder («Молния и гром») и начинают выступать, исполняя композиции любимого ими певца Нила Даймонда. Song Sung Blue — название песни Даймонда, которая вышла в 1972 году.

Актерский состав дополнили Майкл Империоли, Джеймс Белуши, Элла Андерсон, Мустафа Шакир, Фишер Стивенс, Хадсон Хенсли и Кинг Принцесс. Режиссером и автором сценария выступает Крэйг Брюэр, ранее снявший такие картины, как «Меня зовут Долемайт» (2019) и «Поездка в Америку 2» (2021).

Фото: Focus Features
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Читать дальше 12 сентября 2025
Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра» Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра» Читать дальше 9 сентября 2025
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Читать дальше 10 сентября 2025
Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Читать дальше 10 сентября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 10 сентября 2025
В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» Читать дальше 10 сентября 2025
Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Читать дальше 9 сентября 2025
Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Читать дальше 12 сентября 2025
Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше