«Несносные леди»: Рецензия Киноафиши

Красотки

На что только не идут отечественные прокатчики для привлечения зрителей в кинотеатры. Название «Несносные леди» буквально пускает пыль в глаза, заставляя думать, что собравшиеся в фильме Джулия Робертс, Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон на протяжении всего сюжета будут кого-нибудь терроризировать. Несносными их могут себе позволить назвать разве что ярые ненавистники ромкомов, которые подобное кино смотреть не станут ни при каких обстоятельствах. На деле же эти леди вовсе не злые, и каждая из них сталкивается лицом к лицу с собственной уязвимостью, схватка с которой обещает быть непростой. Но по законам жанра в финале они просто обязаны обрести своё счастье.

Кадр из фильма «Несносные леди»

Режиссёр Гэрри Маршалл знает, чего хотят женщины. На протяжении своей долгой карьеры он не только выпустил мелодрамы, считающиеся культовыми, но и открыл миру таланты Джулии Робертс и Энн Хэтэуэй. Ведь такие ранние фильмы актрис, как «Красотка», «Сбежавшая невеста» и «Как стать принцессой», принадлежат именно его творчеству. На закате своих лет, а ему уже 81 год, мужчина ударился в тенденцию сплетать сюжет своих картин из различных праздников. И если «"Старый" Новый год» и «День святого Валентина» были, мягко говоря, не очень, то с «Днём матери» (так фильм называется в оригинале) режиссёр реабилитировался. Маршалл не смог и на этот раз отказаться от параллельного повествования о нескольких главных персонажах, между которыми есть определённая связь, но их хотя бы будет меньше десятка. Даже если сравнить постер новой ленты с предыдущими, то сразу как-то отлегает от сердца, ведь здесь не придётся вникать в то, кто, кому и кем приходится.

Кадр из фильма «Несносные леди»

Очевидно, что свой лучший фильм Гэрри Маршалл снял ещё в далёком 1990-ом, да и не секрет, что современные ромкомы пребывают ныне в состоянии упадка. Поэтому надо отдавать себе отчёт в том, что новые «Красотка», «Энни Холл», «Амели» или «В джазе только девушки» вряд ли сойдут с экрана. Сейчас, скорее, авторам этого жанра стоит хотя бы постараться не упасть в грязь лицом и дать зрителям цельный сюжет, при этом с хорошими актёрами, не скатывающимся до уровня унитаза юмором и фирменным трогательным финалом. Как ни странно, у «Несносных леди» всё это есть. Не сказать, что картина прямо-таки пышет остроумием и обходится совсем уж без тошнотных шуток (тут надо припомнить выполненную во всех деталях, гигантскую матку для праздничного парада). Однако, помимо этого, ничто больше отторжения не вызывает. Можно сказать даже, что картина является чем-то средним между ранними лентами Маршалла и неудавшимися последними.

Кадр из фильма «Несносные леди»

Что касается типажей, представленных в фильме, то все они уже не раз появлялись в кино. Тут есть и успешная карьеристка, которая предпочла работу семье, и разведённая женщина средних лет, которая ревнует детей к молодой жене бывшего мужа, и девушка, скрывающая от своих склонных к предубеждениям родителей свой брак с индусом. Выпадает из этой компании, пожалуй, лишь героиня, которая не принимает предложение руки и сердца от своего парня, ведь в мелодрамах обычно именно женщина мечтает побыстрей надеть кольцо. В общем, подобные конфликтные ситуации случаются в кино часто, поэтому и рассчитывать на откровение не стоит.

Кадр из фильма «Несносные леди»

Если же вы соскучились по обворожительной улыбке Робертс, обаянию Хадсон и притягательности Энистон, да ещё в придачу не против послушать, как Джейсон Судейкис исполняет рэп, то всего этого здесь будет сполна. Но учтите, что рассчитан фильм исключительно на почитателей жанра и тех, кто просто хочет на пару часов отключиться и расслабиться. Ну и, конечно же, смело ведите в кино своих мам, бабушек и подруг, а вот мужчин лучше оставьте дома, дабы не выслушивать потом об излишней сентиментальности увиденного.

Кадр из фильма «Несносные леди»

В российском прокате с 28 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Несносные леди»

Трошина Олеся