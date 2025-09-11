Меню
Киноафиша Фильмы Песня звучит печально

Песня звучит печально

Song Sung Blue
Песня звучит печально - trailer
Песня звучит печально  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Davis Entertainment, Focus Features
Другие названия
Song Sung Blue, Toner av kärlek
Режиссер
Крэйг Брюэр
В ролях
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Хью Джекман
Хью Джекман
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Новости о фильме
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Релиз этой вдохновляющей картины состоится на католическое Рождество.
11 сентября 2025 15:15
