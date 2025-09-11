Меню
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Песня звучит печально
Песня звучит печально
Song Sung Blue
Напомним о выходе в прокат
биография
драма
исторический
Песня звучит печально
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Davis Entertainment, Focus Features
Другие названия
Song Sung Blue, Toner av kärlek
Режиссер
Крэйг Брюэр
В ролях
Кейт Хадсон
Хью Джекман
Майкл Империоли
Фишер Стивенс
Джеймс Белуши
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue
Релиз этой вдохновляющей картины состоится на католическое Рождество.
Написать
11 сентября 2025 15:15
Все новости фильма
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Песня звучит печально
Trailer
0
0
Все трейлеры
