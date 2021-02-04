«Мьюзик»: Рецензия Киноафиши

Режиссерский дебют поп-певицы рассказывает о поворотном моменте в жизни Зу (Кейт Хадсон), наркоторговца в завязке. После смерти бабушки она внезапно оказывается единственным опекуном своей сводной сестры по имени Мьюзик (Мэдди Зиглер) – несовершеннолетней девушки с расстройством аутистического спектра. Никто из сестер не был готов к подобной новой жизни, но теперь им обеим предстоит наладить контакт и стать одной семьей.

Картина вмещает в себя сразу два противоположных мира: коллекцию музыкальных клипов, то есть некое волшебное, отчасти иррациональное пространство и настоящую драму, реальность, в которой живут герои. Однако такая эклектичная манера нисколько не обогащает фильм оригинальностью, поскольку эти неумело склеенные сцены едва ли могут выглядеть цельной историей. Сиа не беспокоится о последовательности сюжета, стараясь превратить свой проект во что-то похожее на современный мюзикл. Но, если, например, в фильме Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» музыкальные номера органично вписывались в хронометраж и чувствовали себя там совершенно в своей тарелке, то здесь сама основа фильма разрушается, как оползень после сильного ливня.

Мьюзик

При всем этом головокружительные номера выглядят действительно впечатляющими: яркие костюмы, интересные декорации, немного безумные сюжеты. Очевидно, что Сиа, как музыкант, хорошо творит и привыкла строить историю с помощью музыки. Но, когда дело касается режиссерской стези, она абсолютно теряется и не может достигнуть нужного баланса. Песни, таким образом, не помогают нам понять историю лучше, а напротив, мешают сосредоточиться и уловить настроение определенной сцены, что, конечно, исключает любую возможность сочувствия героям.

Уже во время выхода трейлера фильма на певицу обрушился гнев людей за то, что она не взяла на главную роль человека с аутистическим расстройством. Ее обвинили в эйблизме, в некомпетентности и даже в лицемерии. Но стоит обратить внимание не на то, что актрисе Мэдди Зиглер не знакомы переживания ее героини, а на то, что персонаж Мьюзик изначально скорее является лишь инструментом для того, чтобы изобразить чувства других героев, не давая ей самой возможности быть более понятой. Плоские персонажи – еще один минус этого фильма, которым, вполне возможно, мешала раскрыться череда видеоклипов.

Мьюзик

Создается впечатление, что перед нами именно тот случай, когда амбиции режиссера оказались выше его возможностей. Само высказывание и идея ленты не могут не вызывать любопытства. Музыка как способ преодоления боли – знакомый для всех прием. Эта тема звучит во многих картинах и не перестает надоедать зрителям по одной простой причине: почти каждый из нас слушает песни в качестве терапии, которая ни в коем случае не оттолкнет и не обругает, а поймет и утешит. Это практически фантастический, но понятный нам мир, где всем по большей части хорошо. Но именно этого чувства, увы, лишен «Мьюзик», где несколько миров рассыпаются на части.

В конечном итоге работа Сии выглядит как модный показ или сплошная нарезка музыкальных номеров, между которыми героиня Кейт Хадсон пытается не облажаться. Такой киноопыт наверняка будет по душе поклонникам певицы и тем, кому интересно, за что именно «Мьюзик» могли номинировать на премию «Золотой глобус».