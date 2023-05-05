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Киноафиша Новости Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Ливом Шрайбером, Кэри Маллиган и Элизабет Мосс

Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Ливом Шрайбером, Кэри Маллиган и Элизабет Мосс

5 мая 2023 12:41
Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Ливом Шрайбером, Кэри Маллиган и Элизабет Мосс

Зрителей ждет боевик, напоминающий смесь «Рождественской истории» и «Джона Уика», и триллер о неожиданных последствиях омоложения.

С 16 по 24 мая пройдет Каннский кинорынок, крупнейшее мероприятие в сфере кинодистрибуции,. В преддверии этого события в сети начли появляться новые подробности о проектах, которые будут представлены участникам кинорынка.

По данным Deadline, в разработке пребывает боевик The Guns Of Christmas Past («Пушки минувшего Рождества») от студии XYZ Films. Лив Шрайбер («Люди Икс: Начало. Росомаха») в данный момент ведет переговоры о том, чтобы сыграть в фильме главную роль. Картина расскажет о бывшем наемном убийце Эббе, который возвращается к кровавому ремеслу, чтобы отомстить убийцам своего бывшего лучшего друга и напарника. Режиссером ленты станет Ксавье Жанс («Банды Лондона»). Создатели проекта описывают его как смесь «Рождественской истории» и «Джона Уика».

Deadline раскрыл также детали комедии One For The Money («Один за деньги») от Bankside Films. Главные роли в фильме сыграют Кэри Маллиган («Драйв»), Том Басден («Следом за жизнью») и Тим Ки («Голяк»). Картина посвящена эксцентричному богачу Чарльзу, который приглашает своего любимого музыканта Херба на частный остров для эксклюзивного концерта. Без ведома Херба герой также привозит в свои владения его бывшего товарища по группе и бывшую девушку, что вызывает на маленьком клочке земли настоящую бурю страстей. Съемками картины руководит Джеймс Гриффитс («Танцуй отсюда!»).

Наконец, Deadline опубликовал сведения о психологическом триллере Shell («Оболочка») от Black Bear International. Центральные роли в картине исполнят Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Кейт Хадсон («Маршалл») и Кайя Гербер («Вавилон»). Действие развернется в мире недалекого будущего, где одержимость человечества идеями вечной молодости и красоты достигла невиданных высот. Главная героиня — актриса Саманта (Мосс), которая использует технологию омоложения Shell, из-з чего ее жизнь оказывается в смертельной опасности. Постановкой занимается Макс Мингелла («За мечтой»).

Фото: Shutterstock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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