Маршалл, 2017

Тэргуд Маршалл – легендарная личность, первый афроамериканец, ставший судьей Верховного суда США в 1967 году; человек, покончивший с расовой сегрегацией в американских школах. На заре карьеры Маршаллу попадается сложное и резонансное дело: богатая белая женщина обвиняет своего темнокожего шофера в изнасиловании и покушении на убийство. Тогда молодой Тэргуд объединяет силы с адвокатом-евреем – и в эпоху расизма и антисемитизма они вместе встают на защиту прав и свобод человека.