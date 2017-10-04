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Маршалл Маршалл
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Marshall

Маршалл, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм о первом афроамериканце, ставшем судьей Верховного суда
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тергуд – первый афроамериканец на должности верховного судьи в Америке. На заре профессиональной деятельности он получает дело темнокожего водителя, обвиняемого в сексуальных домогательствах и нападении на женщину-работодателя. Маршалл обращается к адвокату, чтобы разобраться в деталях происшествия, а затем выступает с заявлением о равноправии, которое вызывает в обществе резонанс.

  • Тергуд Маршалл учился вместе с Чедвиком Боузманом в Говардском университете.
  • В одном из эпизодов Фридман приходит с семьей в храм Родеф Шалом. Это название в переводе с иврита звучит как «стремящийся к миру». Талмуд обозначает так людей, которые борются за справедливость, как и Фридман. 
  • Сцены, действие которых происходит вне здания суда, снимали на ступенях мэрии города Буффало. 
  • Вокзал, на которые приезжает Маршалл – исторический объект в Буффало. В действительности здание почти разрушено. Его окна, которые показаны в фильме, делались с помощью цифровой графики. 
  • Стерлинг К. Браун уже снимался с Чедвиком Боузманом в киноленте «Черная пантера». 
  • Когда Тергуд с Сэмом поднимаются в здание суда, в левом верхнем углу кадра видны современные автомобили и дорожные конусы.

Тэргуд Маршалл – легендарная личность, первый афроамериканец, ставший судьей Верховного суда США в 1967 году; человек, покончивший с расовой сегрегацией в американских школах. На заре карьеры Маршаллу попадается сложное и резонансное дело: богатая белая женщина обвиняет своего темнокожего шофера в изнасиловании и покушении на убийство. Тогда молодой Тэргуд объединяет силы с адвокатом-евреем – и в эпоху расизма и антисемитизма они вместе встают на защиту прав и свобод человека.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера онлайн 15 февраля 2018
Премьера в мире 4 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Реджинальд Хадлин
В ролях
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Джош Гад
Джош Гад
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
София Буш
София Буш
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Маршалл 3 постера
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Маршалл
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Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса в «Стражах Галактики» Уже тогда актер догадывался, что не получит эту работу. 
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31 августа 2020 12:09
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