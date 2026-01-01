Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Великий Новгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Фильмы в прокате в Великом Новгороде
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
0.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Дополнительное время
Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Билеты
GOAT: Мечтай по крупному
Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
7.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Мой дед
Осиротевший мальчик вместе с дедом-лесником отправляется к месту падения метеорита
приключения, семейный
2025, Россия
9.0
Билеты
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Марти Великолепный
Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса
драма, исторический
2025, США
7.0
Билеты
Гигант
Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт
2025, США
7.0
Билеты
Зверополис 2
Джуди и Ник вновь объединяются, чтобы раскрыть масштабный заговор вокруг города животных
приключения, анимация, комедия
2025, США
8.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Возвращение в Сайлент Хилл
Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы
2026, США
4.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
1 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
детектив
драма
исторический
комедия
мелодрама
мистика
музыка
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
500-1000₽
1000-2000₽
Применить
Все фильмы
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667