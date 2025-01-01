Меню
Джек Николсон
Jack Nicholson
Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1976
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1986
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1975
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1999
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1984
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2007
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
ММКФ 2001
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
