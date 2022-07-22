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Новости: кинорынок
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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Третий день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации независимых дистрибьюторов
С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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8 апреля 2021 11:00
Второй день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний Капелла и Sony Pictures
С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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6 апреля 2021 20:11
Первый день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний «Кинологистика» и «КАРО»
С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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5 апреля 2021 20:51
Четвертый день международного кинофорума Российский кинобизнес 2019: (Не)идеальный полицейский и другие проекты ЦПШ
Последний день кинофорума был полностью посвящен релизам дистрибьютора «Централ Партнершип».
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6 декабря 2019 11:23
Третий день международного кинофорума Российский кинобизнес 2019: фестивальные хиты и потенциальная киноманская радость
Предпоследний день кинофорума Российский кинобизнес.
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5 декабря 2019 13:33
Второй день международного форума Российский кинобизнес 2019: Огромный пакет фильмов «Вольги» против Бонда и «Марафона желаний»
Продолжаем обзор форума Российский кинобизнес-2019.
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4 декабря 2019 10:59
Первый день международного форума Российский кинобизнес 2019: Тройной удар от главных дистрибьюторов страны и первые независимые
День начался со вступительных слов директора форума Екатерины Бордачевой и директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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3 декабря 2019 12:00
Кинорынок-108: «Джентльмены» Гая Ричи и Ева Грин в «Пятёрочке»
В последнем репортаже с московского кинорынка Станислав Дединский рассказывает о хитах независимых прокатчиков.
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20 апреля 2019 19:59
Кинорынок-108: Анимационные и поющие кошки Universal
А также ходячие мертвецы, убойные агенты, мамочки-маньячки и другие герои грядущих фильмов студии. Станислав Дединский заканчивает репортажи с кинорынка.
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19 апреля 2019 10:11
Кинорынок-108: «Ангелы Чарли», «Спутник», «Тварь» и Колобок-бандит
Станислав Дединский продолжает анализировать будущие релизы, находит занятным российский «Спутник», а также отмечает Кристен Стюарт в команде ангелов.
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18 апреля 2019 09:17
Кинорынок-108: «Хищные птицы», «Чудо-женщина 1984», «Щегол» и сиквел «Сияния»
Станислав Дединский посмотрел презентацию студии Warner и рассказывает самое интересное.
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17 апреля 2019 09:47
Кинорынок-108: Омоложенный Уилл Смит и российское «Шоу Трумана»
Станислав Дединский о пакете компании «Централ партнершип»
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16 апреля 2019 16:50
Кинорынок-108: Какими будут «Аванпост», «Вратарь Галактики» и фильм по сценарию Александра Гудкова
Станислав Дединский рассказывает, что готовят нам российские прокатчики и почему это будет интересно смотреть.
1 комментарий
16 апреля 2019 12:07
Кино Экспо: в ожидании драконов
Компания UPI в рамках форума Кино Экспо провела презентацию своих релизов, среди них есть как анимационные картины, так блокбастеры и ужасы. Уже 27 сентября в кинотеатрах появится «Тайна дома с
Написать
21 сентября 2018 20:06
Кино Экспо: Книги и мультфильмы от Пионера
20 сентября компания «Пионер» предствила свои грядущие проекты. Среди них большое количество релизов порадует юных зрителей. Продолжение уже полюбившегося мультфильма
Написать
21 сентября 2018 09:55
Кино Экспо: релизы Провзгляд
Пакет компании ПРОвзгляд составили фестивальные и зрительские фильмы. Презентацию открыла «Кислота» Александра Горчилина - актера Гоголь-центра и ученика Кирилла Серебренникова.
Написать
20 сентября 2018 23:17
Презентация Наше Кино: два билета в вечную жизнь
Второй день Кино Экспо начался с презентации релизов компании Наше Кино. В пакет прокатчика вошли разнообразные ленты, среди которых найдется подходящий фильм для любого зрителя. Уже в
Написать
19 сентября 2018 15:04
Кино Экспо: что ждать от Каро Прокат
Кинофорум Кино Экспо в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Свои релизы представила компания Каро Прокат. Перед началом презентации был вручен приз за вклад в искусство Вячеславу Тельнову. Вручал
Написать
18 сентября 2018 20:39
Кино Экспо: что год грядущий нам готовит
В Санкт-Петербурге в рамках ежегодного кинофорума Кино Экспо стартовали презентации российских прокатчиков, которые показывают и рассказывают о том, что ждет зрителей в ближайшее время на больших
Написать
18 сентября 2018 16:46
Компания RFG представила на кинорынке военную драму-детектив «Прощаться не будем»
Сегодня на Кинорынке в Сочи компания-прокатчик RFG Distribution презентовала свой новый летний релиз – «Прощаться не будем». Представители компании рассказали, что зрителей ждет
Написать
5 июня 2018 15:53
На Кинорынке в Сочи презентовали новый фильм с Джерардом Батлером
Вчера на Кинорынке в Сочи компания Экспонента представила новый фильм с любимцем всех девушек Джерардом Батлером – «Afterburn». Действие фантастического триллера развернется в
Написать
5 июня 2018 14:54
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