Женщины в черном, 2021

5 причин смотреть фильм «Женщины в черном»

Новый американский хоррор «Женщины в черном» идеально подойдет для всех тех, кто является большим поклонником жанра классических фильмов ужасов. В центре истории находится некоторое проклятье, под которое попали члены одной и той же семьи. Главная героиня — женщина по имени Санни, только она может спасти этих людей от чудовищной судьбы.

Режиссерами хоррора стали сразу две женщины. Первая — Кэтрин Мишель известна, преимущественно, по роли в сериале «Мыслить как преступник». «Женщины в черном» стали ее третьей режиссерской работой. Вторая — Элижабета Видович — также в большей степени прославилась как актриса. Ее можно увидеть в сериалах «Справедливая Эми» и «Саутленд». Стоит отметить, что Мишель и Видович также выступили сценаристами проекта.

Главную мужскую роль в фильме сыграл широко известный в Голливуде сербский актер Горан Вишнич, знакомый большинству зрителей по роли доктора Ковача в культовом медицинском шоу «Скорая помощь». Вишнич также исполнил небольшие роли в фильмах «Практическая магия», «Девушка с татуировкой дракона», сериалах «Доктор Кто», «Куколка», «Это мы».

Главную женскую роль в «Женщинах в черном» сыграла обладательница премии «Сатурн» Янси Батлер, американская актриса, получившая наибольшую известность по фильмам «Трудная мишень», «Пипец», а также многосерийным шоу «Закон и порядок», «Третья смена».

«Женщины в черном» охватывают темы мистики и потустороннего мира, что, вероятно, будет интересно в свете активного распространения тренда на магическое мышление в современном обществе.