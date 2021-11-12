Женщины в черном, 2021

5 причин смотреть фильм «Женщины в черном»
Новый американский хоррор «Женщины в черном» идеально подойдет для всех тех, кто является большим поклонником жанра классических фильмов ужасов. В центре истории находится некоторое проклятье, под которое попали члены одной и той же семьи. Главная героиня — женщина по имени Санни, только она может спасти этих людей от чудовищной судьбы.
Режиссерами хоррора стали сразу две женщины. Первая — Кэтрин Мишель известна, преимущественно, по роли в сериале «Мыслить как преступник». «Женщины в черном» стали ее третьей режиссерской работой. Вторая — Элижабета Видович — также в большей степени прославилась как актриса. Ее можно увидеть в сериалах «Справедливая Эми» и «Саутленд». Стоит отметить, что Мишель и Видович также выступили сценаристами проекта.
Главную мужскую роль в фильме сыграл широко известный в Голливуде сербский актер Горан Вишнич, знакомый большинству зрителей по роли доктора Ковача в культовом медицинском шоу «Скорая помощь». Вишнич также исполнил небольшие роли в фильмах «Практическая магия», «Девушка с татуировкой дракона», сериалах «Доктор Кто», «Куколка», «Это мы».
Главную женскую роль в «Женщинах в черном» сыграла обладательница премии «Сатурн» Янси Батлер, американская актриса, получившая наибольшую известность по фильмам «Трудная мишень», «Пипец», а также многосерийным шоу «Закон и порядок», «Третья смена».
«Женщины в черном» охватывают темы мистики и потустороннего мира, что, вероятно, будет интересно в свете активного распространения тренда на магическое мышление в современном обществе.
Для режиссеров картины «Женщины в черном» стали уже третьим совместным проектом. До этого женщины трудились над двумя жанровыми короткометражками. Одна получила название «Working It Out», а другая — «May I Die».
«Женщины в черном» стали дебютной полнометражной работой для постановщиц Мишель и Видович. Однако они, по всей видимости, не планируют останавливаться на достигнутом и уже планируют другие совместные проекты, которые выйдут в ближайшем будущем.
Известно, что сценарий хоррора «Женщины в черном» был вдохновлен сказками и легендами, взятыми из восточноевропейского фольклора, который, как оказалось, очень близок Элижабете Видович.
Одну из главных ролей в фильме сыграла Изабела Видович, знакомая многим по сериалам «Вероника Марс», «Кости» и «Фостеры». Известно, что Изабела является старшей и единственной дочерью Элижабеты Видович.
Сообщается также, что съемки хоррора проходили на территории Лос-Анджелеса в прошлом году. Ситуация с пандемией коронавируса никак не повлияла на ход работы, поскольку съемочная команда соблюдала все меры безопасности.
На собственной свадьбе Санни узнает, что семья ее жениха происходит из проклятого рода, женщины которого видят прошлое и будущее. Они предвидят, что невеста, только что ставшая женой, может уничтожить их род, выпустив древнее зло. Чтобы выжить, новобрачным надо разорвать родовое проклятье женщин в черном.