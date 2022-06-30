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Диана Пожарская
Диана Пожарская
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Диана Пожарская
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Дата рождения
3 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Дианы Пожарской
Родилась 3 февраля 1992 года.
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Фильмография Дианы Пожарской
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
0.0
Тайна
комедия, семейный, детский
2022, Россия
4.0
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.0
Жар-птица
драма
2021, Эстония / Великобритания
7.0
Отель «Белград»
комедия
2020, Россия
7.0
Жара
мюзикл, комедия
2019, Россия
8.0
Затмение
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
5.0
Злая шутка
мелодрама
2016, Россия
5.0
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Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»
.Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».
Написать
30 июня 2022 16:17
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира»
За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
Написать
7 декабря 2021 14:50
От создателей «Холопа»: Милош Бикович в трейлере жесткого ромкома «Отель "Белград"»
У фильма есть все шансы повторить успех предыдущей картины.
Написать
13 февраля 2020 12:17
Все новости
Статьи о персоне
«Уже?»: слухам о состоянии супруги Янковского нашлось подтверждение
Поклонники Дианы Пожарской подозревают ее в новой беременности.
Написать
28 июня 2022 11:15
Затмили премьеру: Иван Янковский и Диана Пожарская рассекретили тайную свадьбу
Звезды вышли в свет с обручальными кольцами.
Написать
23 декабря 2021 11:31
Пожарская удивила стройной фигурой спустя 2 недели после родов: «Всем бы такую генетику»
Пользователи сети не ожидали такого быстрого восстановления.
Написать
9 июля 2021 19:45
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