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Диана Пожарская

Диана Пожарская
Диана Пожарская
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Дата рождения
3 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Дианы Пожарской

Родилась 3 февраля 1992 года. 

Фильмография Дианы Пожарской
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
0.0
Тайна
Тайна
комедия, семейный, детский 2022, Россия
4.0
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Жар-птица
Жар-птица
драма 2021, Эстония / Великобритания
7.0
Отель «Белград»
Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.0
Жара
Жара
мюзикл, комедия 2019, Россия
8.0
Затмение
Затмение
фэнтези, приключения, мистика 2017, Россия
5.0
Злая шутка
Злая шутка
мелодрама 2016, Россия
5.0
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Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» .Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».
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30 июня 2022 16:17
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира» За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
Написать
7 декабря 2021 14:50
От создателей «Холопа»: Милош Бикович в трейлере жесткого ромкома «Отель "Белград"» У фильма есть все шансы повторить успех предыдущей картины.
Написать
13 февраля 2020 12:17
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Статьи о персоне
«Уже?»: слухам о состоянии супруги Янковского нашлось подтверждение Поклонники Дианы Пожарской подозревают ее в новой беременности.
Написать
28 июня 2022 11:15
Затмили премьеру: Иван Янковский и Диана Пожарская рассекретили тайную свадьбу Звезды вышли в свет с обручальными кольцами.
Написать
23 декабря 2021 11:31
Пожарская удивила стройной фигурой спустя 2 недели после родов: «Всем бы такую генетику» Пользователи сети не ожидали такого быстрого восстановления.
Написать
9 июля 2021 19:45
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