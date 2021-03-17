Жар-птица, 2021

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о выходе в прокат О фильме На советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения. Петер Ребане окончил Гарвардский университет по специальности экономика, психология и визуальные искусства. Работал продюсером. Продолжил изучать режиссуру в Школе кинематографических искусств университете Южной Калифорнии, обучался актёрскому мастерству в студии Джуди Вестон. Режиссёр документальных картин и музыкальных видео. «Жар-птица» его полнометражный игровой дебют. Развернуть 7.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 29 апреля 2022 Премьера в мире 17 марта 2021 Возраст 18+ Режиссер Питер Ребане В ролях Том Прайор Николас Вудесон Олег Загородний Диана Пожарская Расмус Кальюярв Все актеры и съемочная группа 4 постера

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