Жар-птица, 2021

На советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения. Петер Ребане окончил Гарвардский университет по специальности экономика, психология и визуальные искусства. Работал продюсером. Продолжил изучать режиссуру в Школе кинематографических искусств университете Южной Калифорнии, обучался актёрскому мастерству в студии Джуди Вестон. Режиссёр документальных картин и музыкальных видео. «Жар-птица» его полнометражный игровой дебют.