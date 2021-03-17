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Firebird

Жар-птица, 2021

2021 / Эстония / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

На советской воздушной базе в разгар холодной войны между молодым солдатом, его лучшей подругой и отважным пилотом возникают опасные отношения. Петер Ребане окончил Гарвардский университет по специальности экономика, психология и визуальные искусства. Работал продюсером. Продолжил изучать режиссуру в Школе кинематографических искусств университете Южной Калифорнии, обучался актёрскому мастерству в студии Джуди Вестон. Режиссёр документальных картин и музыкальных видео. «Жар-птица» его полнометражный игровой дебют.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 апреля 2022
Премьера в мире 17 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Питер Ребане
В ролях
Том Прайор
Николас Вудесон
Олег Загородний
Олег Загородний
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Расмус Кальюярв
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жар-птица 4 постера
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