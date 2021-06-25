«Тайное общество мистера Бенедикта» — комедийное шоу, основанное на одноименной повести для детей подросткового возраста. Производством сериала занимается онлайн-платформа Disney+. Сюжет фокусируется на группе детей, которые решают откликнуться на довольно необычное объявление в газете. Все они проходят сложнейшее тестирование с неоднозначными результатами. В итоге оказывается, что проверку удалось пройти только четверым ребятам: Кейт, Констанс, Рейни и Гвоздику. Выясняется, что таинственный мистер Бенедикт решил таким образом найти себе помощников, которым необходимо выполнить важное задание.