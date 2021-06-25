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Постер к сериалу Тайное общество мистера Бенедикта
Постер к сериалу Тайное общество мистера Бенедикта
Постер к сериалу Тайное общество мистера Бенедикта
Постер к сериалу Тайное общество мистера Бенедикта
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Тайное общество мистера Бенедикта
Тайное общество мистера Бенедикта (2021 - …) The Mysterious Benedict Society 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Тайное общество мистера Бенедикта» — комедийное шоу, основанное на одноименной повести для детей подросткового возраста. Производством сериала занимается онлайн-платформа Disney+. Сюжет фокусируется на группе детей, которые решают откликнуться на довольно необычное объявление в газете. Все они проходят сложнейшее тестирование с неоднозначными результатами. В итоге оказывается, что проверку удалось пройти только четверым ребятам: Кейт, Констанс, Рейни и Гвоздику. Выясняется, что таинственный мистер Бенедикт решил таким образом найти себе помощников, которым необходимо выполнить важное задание.

Тайное общество мистера Бенедикта - трейлер
Тайное общество мистера Бенедикта
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Райан Херст
Райан Херст Milligan
Тони Хейл
Тони Хейл Mr. Benedict
Марта Кесслер
Марта Кесслер Constance Contraire
Кристен Шаал
Кристен Шаал Number Two
Саара Чодри
Саара Чодри
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайное общество мистера Бенедикта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
2
TBA,
 
Новости о сериале
Disney+ продлил на второй сезон детективный сериал «Тайное общество мистера Бенедикта»
Disney+ продлил на второй сезон детективный сериал «Тайное общество мистера Бенедикта»
Кадры из сериала
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