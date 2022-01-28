Американский криминально-драматический сериал «С холода» – это история, которая разворачивается в США. В стране появляется серийный убийца, который совершает ряд жестоких преступлений. Согласно приметам, он имеет такие же сверхспособности, как и бывшая российская шпионка Дженни. Именно она получает приказ отыскать и обезопасить убийцу. У Дженни нет возможности отказаться участвовать в операции, ведь в противном случае она поставит под угрозу близких людей и собственную жизнь, которую едва успела наладить.