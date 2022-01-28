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Киноафиша Сериалы С холода
С холода (2022 - …) In from the Cold 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Американский криминально-драматический сериал «С холода» – это история, которая разворачивается в США. В стране появляется серийный убийца, который совершает ряд жестоких преступлений. Согласно приметам, он имеет такие же сверхспособности, как и бывшая российская шпионка Дженни. Именно она получает приказ отыскать и обезопасить убийцу. У Дженни нет возможности отказаться участвовать в операции, ведь в противном случае она поставит под угрозу близких людей и собственную жизнь, которую едва успела наладить.

С холода - трейлер
С холода
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Стася Милославская
Стася Милославская
Силлиан О’Салливан
Чарльз Брайс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
С холода - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
ЦРУ нанимает отошедшую от дел русскую шпионку в трейлере сериала Netflix «С холода»
ЦРУ нанимает отошедшую от дел русскую шпионку в трейлере сериала Netflix «С холода»
Кадры из сериала
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