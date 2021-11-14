Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Камикадзе
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Камикадзе
Камикадзе (2021 - …) Kamikaze
Год выпуска 2021
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

«Камикадзе» — многосерийное скандинавское шоу, снятое в жанре триллера. Действие фокусируется на молодой женщине по имени Джулия, которая волею судьбы остается в полном одиночестве после трагической гибели своих родителей. Несмотря на большое богатство, оставшееся ей в наследство, Джулия не чувствует себя счастливой, напротив — она не может избавиться от давящего чувства глубокого внутреннего несчастья. По ходу развития событий девушка начинает путешествовать по всему миру, ввязываясь в какие-то жуткие и рискованные ситуации.

Камикадзе - трейлер первого сезона
Камикадзе
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Ириш Кайат
Йохан Рхеборг
Мари Ретер
Мадс Ретер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Камикадзе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши