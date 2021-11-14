«Камикадзе» — многосерийное скандинавское шоу, снятое в жанре триллера. Действие фокусируется на молодой женщине по имени Джулия, которая волею судьбы остается в полном одиночестве после трагической гибели своих родителей. Несмотря на большое богатство, оставшееся ей в наследство, Джулия не чувствует себя счастливой, напротив — она не может избавиться от давящего чувства глубокого внутреннего несчастья. По ходу развития событий девушка начинает путешествовать по всему миру, ввязываясь в какие-то жуткие и рискованные ситуации.