Сериал «Гоголь» рассказывает о молодости великого писателя в период литературного кризиса. На родине, в селе Диканька, происходит масса необъяснимых происшествий, которые расследует детектив Гуро. Юный писарь возвращается в знакомые места и помогает следствию. На Полтавщине царствует чертовщина: чудовище в виде Темного всадника охотится на юных дев, а в водоемах обитают души утопленниц. Николай Васильевич, и сам скрывающий в сердце темные секреты, влюбляется в Лизу Данишевскую, владелицу местного поместья.