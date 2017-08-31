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Постер к сериалу Гоголь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Гоголь
Гоголь (2017 - 2018) Гоголь 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Гоголь» рассказывает о молодости великого писателя в период литературного кризиса. На родине, в селе Диканька, происходит масса необъяснимых происшествий, которые расследует детектив Гуро. Юный писарь возвращается в знакомые места и помогает следствию. На Полтавщине царствует чертовщина: чудовище в виде Темного всадника охотится на юных дев, а в водоемах обитают души утопленниц. Николай Васильевич, и сам скрывающий в сердце темные секреты, влюбляется в Лизу Данишевскую, владелицу местного поместья.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Ян Цапник
Ян Цапник
Александр Петров
Александр Петров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гоголь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Кадры из сериала
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