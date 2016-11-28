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Постер к сериалу Отель Элеон
Постер к сериалу Отель Элеон
Постер к сериалу Отель Элеон
Постер к сериалу Отель Элеон
Постер к сериалу Отель Элеон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Отель Элеон
Отель Элеон (2016 - 2017) Отель Элеон 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 31 час 30 минут
О чем сериал

«Отель Элеон» — новый сериал на телеканале СТС, являющийся спин-оффом «Кухни». В центре сюжета новые герои — горничные Даша и Юля и племянник Элеоноры, Павел, для которого управление отелем — это последний шанс доказать, что он может что-то, кроме как тратить деньги тети. И хотя часть полюбившихся героев «Кухни» (Сеня, Марина, Федя, Элеонора, Михаил Джекович и другие) присутствуют в сериале на постоянной основе, а часть других радуют фанатов в качестве камео, «Отель Элеон» не снискал успеха своего предшественника и просуществовал только 3 сезона. Атмосфера «Кухни» чувствовалась в новом сериале, и в то же время в «Отеле» создатели выбрали более закрученный сюжет с элементами детектива.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова София Толстая
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда Михаил Джекович
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин Сеня
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк Костя
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина Настя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отель Элеон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 21 эпизод
 
Отель Элеон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 21 эпизод
 
Отель Элеон - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 21 эпизод
 
Новости о сериале
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Отец-одиночка, современный богатырь и любимый бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка
Кадры из сериала
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