«Отель Элеон» — новый сериал на телеканале СТС, являющийся спин-оффом «Кухни». В центре сюжета новые герои — горничные Даша и Юля и племянник Элеоноры, Павел, для которого управление отелем — это последний шанс доказать, что он может что-то, кроме как тратить деньги тети. И хотя часть полюбившихся героев «Кухни» (Сеня, Марина, Федя, Элеонора, Михаил Джекович и другие) присутствуют в сериале на постоянной основе, а часть других радуют фанатов в качестве камео, «Отель Элеон» не снискал успеха своего предшественника и просуществовал только 3 сезона. Атмосфера «Кухни» чувствовалась в новом сериале, и в то же время в «Отеле» создатели выбрали более закрученный сюжет с элементами детектива.