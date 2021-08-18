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Борис Карлофф
Борис Карлофф
Boris Karloff
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Борис Карлофф
Boris Karloff
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Дата рождения
23 ноября 1887
Возраст
81 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 февраля 1969
Карьера
Актер
Биография Бориса Карлоффа
Родился 23 ноября 1887 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Бориса Карлоффа
Террор
ужасы, драма, фэнтези
1963, США
5.0
Черная суббота, или Три лица страха
ужасы
1963, Италия / Франция
7.0
Соловей императора
анимация, фэнтези, семейный
1949, Чехословакия
6.0
Дик Трейси: встреча с Ужасным
боевик, криминал, драма
1947, США
6.0
Обреченный умирать
криминал, драма, мистика
1940, США
5.0
Невеста Франкенштейна
триллер, ужасы, фантастика
1935, США
7.0
Потерянный патруль
приключения, военный
1934, США
6.0
Мумия
ужасы, фэнтези
1932, США
7.0
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Вышел трейлер документального фильма о звезде классических хорроров Борисе Карлоффе
Премьера картины запланирована на 17 сентября.
Написать
18 августа 2021 15:10
В производство запущен новый документальный фильм о Борисе Карлоффе
Ленту планируют выпустить к 90-летию «Франкенштейна» студии Universal.
Написать
26 января 2021 15:06
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