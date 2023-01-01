Поезд страха, 1979

В результате неудачной шутки своих товарищей по колледжу, студент Кенни теряет рассудок и попадает в психиатрическую лечебницу. А дело было так: в канун нового года друзья сказали ему, что одна из девушек хочет «переспать» с ним. Кенни зашел в комнату, разделся, сдернул с постели покрывало, под которым оказался чудовищно изуродованный труп человека… Спустя несколько лет ребята организовывают маскарад на поезде, чтобы отпраздновать окончание учебы. Таинственный попутчик присутствует в поезде и начинает свою резню…