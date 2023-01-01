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Поезд страха Поезд страха
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Terror Train

Поезд страха, 1979

1979 / Канада / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

В результате неудачной шутки своих товарищей по колледжу, студент Кенни теряет рассудок и попадает в психиатрическую лечебницу. А дело было так: в канун нового года друзья сказали ему, что одна из девушек хочет «переспать» с ним. Кенни зашел в комнату, разделся, сдернул с постели покрывало, под которым оказался чудовищно изуродованный труп человека… Спустя несколько лет ребята организовывают маскарад на поезде, чтобы отпраздновать окончание учебы. Таинственный попутчик присутствует в поезде и начинает свою резню…

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 2 октября 1980
Премьера в мире 2 октября 1980
Возраст 18+
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Роджер Споттисвуд
В ролях
Бен Джонсон
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Харт Бокнер
Дэвид Копперфилд
Дерек МакКиннон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поезд страха 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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