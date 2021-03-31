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Винченцо Натали
Винченцо Натали
Vincenzo Natali
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Винченцо Натали
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Дата рождения
6 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Винченцо Натали
Родился 6 января 1969 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Винченцо Натали
Высокая зеленая трава
ужасы, триллер, фэнтези
2019, США / Канада
5.0
Париж, я убью тебя
ужасы, фэнтези
2018, Германия / Франция
0.0
Лимб
ужасы, триллер, детектив
2013, Канада
7.0
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.0
Кодер
мистика, фантастика, триллер
2002, США
6.0
Куб
мистика, фантастика, ужасы
1997, Канада
7.0
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