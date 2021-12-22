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Джои Бэти

Joey Batey
Джои Бэти
Джои Бэти Joey Batey
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Карьера
Актер
Место рождения
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, Великобритания
Рост
182 см
Биография Джои Бэти

Джои Бэти родился в 1989 году в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн. О детских годах и семье Джои почти нет информации. Окончив среднюю школу, он стал студентом Кембриджа, где занимался изучением древней словесности и современных языков. Таким образом, из него мог бы выйти одаренный лингвист, однако он предпочел профессию музыканта и актера.

Вскоре Джои переехал в Париж и поступил в театральную школу Жака Лекока. В годы учебы принимал активное участие во многих постановках, среди которых были "Ромео и Джульетта" и "Гамлет" Уильяма Шекспира.

Кинодебют Джои состоялся благодаря ленте "По ту сторону убийства", где ему досталась эпизодическая роль. А широкую узнаваемость у телезрителей Бэти приобрел после участия в сериале, снятом по саге Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. В 2018 году стало известно, что Бэти войдет в актерский состав мини-сериала "Ведьмак" от американского стримингового сервиса Netflix. Джои получил роль Лютика.

Бэти предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. В настоящее время молодой актер полностью сконцентрирован на творчестве. Помимо актерской деятельности, он также увлекается музыкой.

Интересные факты о Джои Бэти
  • Джои является участником музыкального коллектива The Amazing Devil, который в 2016 году записал свою первую пластинку под названием Love Run.
  • Джои активно занимается спортом, в частности, плаванием. Любит играть в футбол и бадминтон.
  • После выхода первого сезона многосерийного проекта "Ведьмак" не все критики дали положительную оценку игре Бэти. Критик The Independent отметил, что персонаж Бэти является "лишним" на экране и вызывает раздражение.
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