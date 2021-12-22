Джои Бэти родился в 1989 году в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн. О детских годах и семье Джои почти нет информации. Окончив среднюю школу, он стал студентом Кембриджа, где занимался изучением древней словесности и современных языков. Таким образом, из него мог бы выйти одаренный лингвист, однако он предпочел профессию музыканта и актера.

Вскоре Джои переехал в Париж и поступил в театральную школу Жака Лекока. В годы учебы принимал активное участие во многих постановках, среди которых были "Ромео и Джульетта" и "Гамлет" Уильяма Шекспира.

Кинодебют Джои состоялся благодаря ленте "По ту сторону убийства", где ему досталась эпизодическая роль. А широкую узнаваемость у телезрителей Бэти приобрел после участия в сериале, снятом по саге Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. В 2018 году стало известно, что Бэти войдет в актерский состав мини-сериала "Ведьмак" от американского стримингового сервиса Netflix. Джои получил роль Лютика.

Бэти предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. В настоящее время молодой актер полностью сконцентрирован на творчестве. Помимо актерской деятельности, он также увлекается музыкой.