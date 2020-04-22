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Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
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Владимир Стеклов
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Дата рождения
3 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Караганда, СССР (Казахстан)
Рост
169 см
Биография Владимира Стеклова
Родился 3 января 1948 года. Караганда, СССР (Казахстан).
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Фильмография Владимира Стеклова
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спорт, комедия, драма
2022, Россия
0.0
На скорости
спорт, комедия, драма
2020, Россия
0.0
В Кейптаунском порту
драма
2019, Россия
5.0
Только не они
комедия
2018, Россия
3.0
Последний шанс
боевик
2018, Россия
4.0
Ночь бойца
триллер
2009, Россия
5.0
Русское
драма, комедия
2004, Россия
6.0
Антикиллер 2: Антитеррор
боевик
2003, Россия
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