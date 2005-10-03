Механик, 2005

7 лет назад десантник — «афганец» Николай Черенко, ставший простым механиком, жестоко отомстил банде наркодилера Саши, который убил его семью. Но Коля не знал, что, всадив в лицо гангстера пулю, он не оборвал его поганую жизнь.



Перебравшись в Лос-Анджелес, Коля получает неожиданное предложение спасти красавицу Юлию, попавшую в России в лапы бандитов-отморозков. Узнав, что девушку похитил мафиози, убивший когда-то его семью, Николай понимает, что у него нет выбора.



Для воина-одиночки миссия спасения на далекой родине станет персональной вендеттой, последним шансом прикончить заклятого врага, который лишил его самого дорогого на свете…