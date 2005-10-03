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The Mechanik

Механик, 2005

2005 / Германия / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

7 лет назад десантник — «афганец» Николай Черенко, ставший простым механиком, жестоко отомстил банде наркодилера Саши, который убил его семью. Но Коля не знал, что, всадив в лицо гангстера пулю, он не оборвал его поганую жизнь.

Перебравшись в Лос-Анджелес, Коля получает неожиданное предложение спасти красавицу Юлию, попавшую в России в лапы бандитов-отморозков. Узнав, что девушку похитил мафиози, убивший когда-то его семью, Николай понимает, что у него нет выбора.

Для воина-одиночки миссия спасения на далекой родине станет персональной вендеттой, последним шансом прикончить заклятого врага, который лишил его самого дорогого на свете…

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 октября 2005
Премьера в мире 3 октября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Бен Кросс
Бен Кросс
Иван Петрушинов
Оливия Ли
Райчо Василев
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