Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016, 2016

Жанр: фестиваль короткометражный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме В программе пятого Международного фестиваля короткометражного кино Dollar Baby Russia представлены девять коротких фильмов по произведениям Стивена Кинга. Режиссеры из России, Италии, США экранизировали известные рассказы американского писателя, которые вызывают страх у читателей всего мира: «Детки в клетке», «Уилла», «Пляж», «Человек, который любил цветы», «Нона», «Мой милый пони», «Немой». Триллер и хоррор, мистика и мюзикл, экзистенциальная драма и анимационный сай-фай. Жанровый диапазон авторов Dollar Baby традиционно не знает границ. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Год выпуска 2016 Возраст 18+ 1 постер

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