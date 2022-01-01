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Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016
Киноафиша Фильмы Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016

Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016, 2016

2016
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О фильме

В программе пятого Международного фестиваля короткометражного кино Dollar Baby Russia представлены девять коротких фильмов по произведениям Стивена Кинга. Режиссеры из России, Италии, США экранизировали известные рассказы американского писателя, которые вызывают страх у читателей всего мира: «Детки в клетке», «Уилла», «Пляж», «Человек, который любил цветы», «Нона», «Мой милый пони», «Немой». Триллер и хоррор, мистика и мюзикл, экзистенциальная драма и анимационный сай-фай. Жанровый диапазон авторов Dollar Baby традиционно не знает границ.

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Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма Фестиваль короткометражного кино Dollar Baby Russia 2016 1 постер
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