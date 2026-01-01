Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Beat Weekend
Beat Weekend

Beat Weekend

, 2015
фестиваль / 18+
О фильме

Beat Weekend — региональное продолжение международного фестиваля нового документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, который вот уже шесть лет проходит в Москве и на сегодняшний день является одним из крупнейших кино-музыкальных смотров в Восточной Европе. В городах России Beat Weekend проводится третий раз и в этом году расширяет свою тематику. В программу вошли фильмы — участники и победители престижных международных кинофестивалей по всему миру, на этот раз посвященные не только музыке.

Среди них — единственный фильм о знаменитом писателе-битнике Уильяме Берроузе «Берроуз», авторизованный им самим и снятый при участии Джима Джармуша и Тома ДиЧилло, «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» посвященный клубной столице Европы накануне падения Берлинской стены, где в главных ролях —  Тильда Суинтон, молодые Ник Кейв и Бликса Баргельд. «От станции к станции» —  фильм-перфоманс известного американского художника Дуга Айткена, который придумал сделать из поезда гигантскую световую инсталляцию и начинил ее музыкантами и художниками в диапазоне от Бека и Терстона Мура из Sonic Youth до Патти Смит и Олафура Элиассона. «Город-остров» — портрет современного Монреаля и его музыкальной сцены, из которой выросли такие артисты как Arcade Fire, Grimes, Мак ДеМарко, Патрик Уотсон и другие; и наконец «Зеленые дни» — отчаянная история вашингтонского панка, зародившегося в административной столице США и предвосхитившего бум альтернативной музыки 90-х.

«Beat Weekend остается в хорошем смысле рукотворным проектом и дает возможность увидеть фильмы, которые и на Западе существует не по вполне рыночным принципам. Например, «От станции к станции» — по сути часть большого художественного проекта, который сейчас выставляете в лондонском Центре Барбикан, «B-Movie» может демонстрироваться по всему миру только на фестивалях, несмотря на повсеместный интерес к фильму, потому что у него не очищены права на музыку, а «Берроуз» был восстановлен буквально из пепла и вернулся на большие экраны только год назад. Но именно такая программа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
2026, США, мелодрама, комедия, драма
2026, Россия, драма, исторический, военный
2026, Россия, драма, экранизация
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
2026, Россия, мелодрама
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше