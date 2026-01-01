Beat Weekend — региональное продолжение международного фестиваля нового документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, который вот уже шесть лет проходит в Москве и на сегодняшний день является одним из крупнейших кино-музыкальных смотров в Восточной Европе. В городах России Beat Weekend проводится третий раз и в этом году расширяет свою тематику. В программу вошли фильмы — участники и победители престижных международных кинофестивалей по всему миру, на этот раз посвященные не только музыке.

Среди них — единственный фильм о знаменитом писателе-битнике Уильяме Берроузе «Берроуз», авторизованный им самим и снятый при участии Джима Джармуша и Тома ДиЧилло, «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» посвященный клубной столице Европы накануне падения Берлинской стены, где в главных ролях — Тильда Суинтон, молодые Ник Кейв и Бликса Баргельд. «От станции к станции» — фильм-перфоманс известного американского художника Дуга Айткена, который придумал сделать из поезда гигантскую световую инсталляцию и начинил ее музыкантами и художниками в диапазоне от Бека и Терстона Мура из Sonic Youth до Патти Смит и Олафура Элиассона. «Город-остров» — портрет современного Монреаля и его музыкальной сцены, из которой выросли такие артисты как Arcade Fire, Grimes, Мак ДеМарко, Патрик Уотсон и другие; и наконец «Зеленые дни» — отчаянная история вашингтонского панка, зародившегося в административной столице США и предвосхитившего бум альтернативной музыки 90-х.

«Beat Weekend остается в хорошем смысле рукотворным проектом и дает возможность увидеть фильмы, которые и на Западе существует не по вполне рыночным принципам. Например, «От станции к станции» — по сути часть большого художественного проекта, который сейчас выставляете в лондонском Центре Барбикан, «B-Movie» может демонстрироваться по всему миру только на фестивалях, несмотря на повсеместный интерес к фильму, потому что у него не очищены права на музыку, а «Берроуз» был восстановлен буквально из пепла и вернулся на большие экраны только год назад. Но именно такая программа