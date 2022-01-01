Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2
Киноафиша Фильмы Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2

Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2, 2016

2016 / Литва / Норвегия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Показ фильмов Международного конкурса фестиваля «Послание к человеку». В программу вошли документальные фильмы: «Холодные уши» и «Дугма». «Холодные уши» (реж. Линас Микута, Литва, 2015, 42 мин.) Два человека — пожилой фермер и его глухонемой сын — живут в позабытой Богом деревне, вдали от цивилизации. Несмотря на то, что они живут под одной крышей и делят одни и те же радости и печали, они очень далеки друг от друга. Любые попытки разговора приводят к недопониманию или конфликту. Отец считает своего сына ненормальным и инфантильным. Сын видит в отце бесчувственного и грубого человека. Смогут ли эти двое найти путь к душам друг друга? «Дугма» (реж. Пауль Рефсдал, Норвегия, 2016) Если вражеское укрепление кажется неприступным, «Аль-Каида» в Сирии отправляет на задание так называемых искателей мученичества — добровольцев, которые подъезжают к лагерю врага на грузовике или БТР с тоннами взрывчатки и взрывают его. Джихадисты называют такие операции просто «дугма» — «кнопка» по-арабски. Фильм рассказывает об обычной жизни четверых «искателей мученичества» в ожидании своей очереди на последнее задание.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши