Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2, 2016

Показ фильмов Международного конкурса фестиваля «Послание к человеку». В программу вошли документальные фильмы: «Холодные уши» и «Дугма». «Холодные уши» (реж. Линас Микута, Литва, 2015, 42 мин.) Два человека — пожилой фермер и его глухонемой сын — живут в позабытой Богом деревне, вдали от цивилизации. Несмотря на то, что они живут под одной крышей и делят одни и те же радости и печали, они очень далеки друг от друга. Любые попытки разговора приводят к недопониманию или конфликту. Отец считает своего сына ненормальным и инфантильным. Сын видит в отце бесчувственного и грубого человека. Смогут ли эти двое найти путь к душам друг друга? «Дугма» (реж. Пауль Рефсдал, Норвегия, 2016) Если вражеское укрепление кажется неприступным, «Аль-Каида» в Сирии отправляет на задание так называемых искателей мученичества — добровольцев, которые подъезжают к лагерю врага на грузовике или БТР с тоннами взрывчатки и взрывают его. Джихадисты называют такие операции просто «дугма» — «кнопка» по-арабски. Фильм рассказывает об обычной жизни четверых «искателей мученичества» в ожидании своей очереди на последнее задание.