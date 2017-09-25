Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2017, 2017

С 28 сентября по 8 октября 2017 года XX-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино объединит 100 000 кинозрителей в 250 городах мира для выбора лучшего фильма этого года. 10 фильмов, отобранных для конкурса, будут демонстрироваться на более чем 800 сеансах в кинотеатрах по всему миру. Под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы пройдут одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Мурманске и Праге, Лос-Анджелесе и Смоленске и многих других городах.

ПРОГРАММА XX МАНХЭТТЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2017

НЕ НАВРЕДИ

Розанна Лианг, Новая Зеландия, 12:00

Когда в больницу врываются бандиты, намереваясь остановить экстренную операцию, хирургу приходится нарушить клятву Гиппократа.

ПО ТУ СТОРОНУ

Анжел Гомес Эрнандес, Испания, 15:00

После развода женщину одолевают мучительные подозрения: ей кажется, что муж замышляет отнять у неё ребёнка.

FICKLE BICKLE

Стивен Вард, США, 10:45

Хозяин шикарного особняка уезжает в отпуск, забыв, что оставил в доме сантехника, и тот решает связаться с девушкой, в которую был влюблён в старших классах – ведь её всегда интересовали мужчины со средствами…

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Бен Прайс, Великобритания, 7:43

Вторая Мировая Война, заключённый-парикмахер стрижёт и бреет фашистов и живёт в постоянном страхе, что каждая стрижка может стать для него последней.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Игнасио Редондо, Испания, 10:45

Сегодня Дэвиду предстоит заключить сделку на 10 миллионов долларов. Это будет лучший день в его жизни, он в этом даже не сомневается. И зря.

ВПЕРЕД!

Павел Гуменников, Латвия, 10:45

Он ещё в детстве потерял обе ноги и прикован к инвалидному креслу, но любимой девушке угрожает опасность, и он должен прийти на помощь.

MARE NOSTRUM

Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия, 13:00

На берегу Средиземного моря решается судьба сирийской семьи: чтобы дать своей дочери шанс на лучшую жизнь, отец принимает решение, которое ставит эту жизнь под угрозу.

ВИОЛА, ФРАНКА

Марта Савина, Италия, 15:00

Сицилия, 1965 год. Франка вынуждена выйти замуж за человека, который её изнасиловал, иначе она станет парией в своей общине, живущей по давно установленным обычаям. Но она не собирается с этим мириться.

В ДВУХ СЛОВАХ

Фабио Фредли, Швейцария, 05:00

Любовь, война и род человеческий во всём его многообразии сплетаются в прекрасный многогранный образ, который никого не может оставить равнодушным.

ВОСЕМЬ МИНУТ

Гега Хмаладзе, Грузия, 12:40

Конец света уже совсем близко, и стареющий волшебник понимает, что от него ждут ещё одного последнего сеанса магии.