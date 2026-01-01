В программе этого года 6 игровых и 3 документальных фильма:
2 июня, вторник
19.00. Большой зал
Стокгольмские истории / Stockholm Stories
2014, драма, 97 мин.
Режиссер: Карин Фален. В ролях: Мартин Волстром, Йонас Карлссон, Сесилия Фроде, Джулия Рагнарссон, Филип Берг.
После сеанса - встреча с режиссером фильма.
3 июня, среда
19:30 Большой зал
Встреча выпускников / Återträffen
2013, драма, 89 мин.
Режиссер: Анна Оделл
4 июня, четверг
19:00 Большой зал
Эго
2013, романтическая комедия, 105 мин.
Режиссер: Лиза Джеймс Ларссон. В ролях: Мартин Волстром, Милен Хедрел, Сиселла Кайл, Петер Андерссон, Эмиль Джонсен
19:30 Малый зал
Развод / A Separation
2014, документальный, 72 мин.
Режиссер Карин Экберг.
5 июня, пятница
19:00 Большой зал
Вторжение к Бергману / Trespassing Bergman
2013, документальный, 107 мин.
Режиссеры: Йейн Магнуссон, Хюнек Паллас
После сеанса - встреча с режиссером фильма Йейн Магнуссон
21:30 Отель / Hotell
2013, драма, Швеция, Дания, 97 мин.
Режиссер Лиза Лангсет. В главной роли Алисия Викандер
6 июня, суббота19:00 Большой зал
Не лейте слез / Känningen sorg
2013, музыкальная мелодрама, 109 мин.
Режиссеры: Монс Морлинд, Бьёрн Стейн
21:00 Столетний старик, который вылез в окно и исчез/Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
2013, комедия, 112 мин.
Режиссер Феликс Хернгрен. В ролях: Роберт Густафссон, Ивар Викландер, Давид Виберг, Миа Скярингер, Йенс Хультен
19:30 Малый зал
Крошка из Бельвиля» / Belleville Baby
2013, документальный, 75 мин.
Режиссер Миа Энгберг