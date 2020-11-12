Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Лондонский Международный фестиваль анимации
Киноафиша Фильмы Лондонский Международный фестиваль анимации

Лондонский Международный фестиваль анимации

, 2013
анимация, фестиваль / 18+
Постер мультфильма Лондонский Международный фестиваль анимации

О фильме

КОНКУРС БРИТАНСКОЙ АНИМАЦИИ

КРИСТОФЕР ГРЕЙ В ВОЗДУХЕ Felix Massie / 2013 / 9.45 min Кристофер Грей влюблен в Стейси. А Гарри Флинту отец подарил огромного пятиметрового питона в качестве домашнего питомца. Ничто не предвещало беды...

ОБНАЖЕННОСТЬ Paul Bush / 2012 / 6.00 min 500 человек из разных стран, разного возраста и пола поучаствовали в создании этого фильма, представляющего собой каталог человеческого тела.

АЭОЛИАН Tom Shrapnel, Cameron Lowe / 2012 / 6.35 min Жизненный цикл существа, исследующего мир вокруг. Чем взрослее оно становится, тем очевиднее неминуемый конец.

МОНТЕНЕГРО Luiz Stockler / 2013 / 6.55 min Музыкальная зарисовка на тему футбола и грубости.

ИМПЕРСКИЙ КАЗНАЧЕЙ ФРОМБАЛЬД Elizabeth Hobbs / 2013 / 3.00 min Это правдивая история из жизни имперского казначея Фромбальда, который служил в Белграде. Именно он, как считается, присутствовал при эксгумации тела первого вампира в 1725 году.

ЕЖЕВИЧНАЯ ИМПЕРИЯ Christian Schlaeffer / 2013 / 7.45 min Восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик гуляют теплым летним днем. Мир, кажется, существует только для них двоих.

РЫБА МЕЧТЫ Yousif Al-Khalifa / 2013 / 9.00 min Соня живет довольно замкнуто, пока однажды не встречает на пороге курьера, выглядящего как радужная форель.

ЗАЖАТЫЙ M-I-E, Yibi Hu / 2012 / 2.10 min История смелого робота, отправившегося в неизвестный мир, чтобы спасти заблудшую душу.

ЛУННАЯ РЕКА Sue Magoo / 2012 / 3.00 Путешествие к границам воображения. Случиться может все, что угодно!

НЕ БОЙСЯ СМЕРТИ Louis Hudson / 2013 / 3.03 min Анимационная комедия высмеивает страх перед смертью, превращая травмирующее явление в гротескный аттракцион.

НА КРЮЧКЕ Christine Hooper / 2013 / 5.00 min Четыре часа, трудное утро начинается.

ХРАМ ШИРЛИ Daniela Sherer / 2013 / 9.40 min Границы между детством и взрослой жизнью перестали быть столь четкими для главной героини. Характеры, образы и символы сменяют друг друга, раскрывая аспекты отношений взрослых и детей, акцентируя внимание на эскапизме и сексуальности.

ЖУЖЖАНИЕ Emily Howells, Anne Wilkins / 2012 / 3.45 min Еще одна бесконечная и бессонная ночь. Вы застряли в монотонности бытия. До тех пор, пока что-то тяжелое и странное не начнет приближаться к вам… Вас тянет вниз, пора спасаться!

ЧЕЛОВЕК, ПРИНЯВШИЙ ЖЕНУ ЗА ШЛЯПУ Ross Hogg / 2013 / 3.20 min Используя только уголь и три листа бумаги формата А1, автор этой анимационной зарисовки визуализирует работу Оливера Сакса, посвященную нейрологии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СВОДЯЩЕЕ С УМА Yutaro Kubo / Япония / 3.37 min Фантастический танец, пластическое совершенство, рождающееся из движения кисти по бумаге.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ Yukai Du и Ya Tang / Китай / 3.50 min Игра, знакомая всем с детства, приобретает новый неожиданный оттенок.

ДВОЙНОЙ УДАР Haiyang Wang / Китай / 3.30 min Сюрреалистическая зарисовка, построенная на ассоциациях и трансформациях двух героев.

ПОТЕРЯННЫЙ Eamonn O'Neill / Великобритания / 11.30 min История о двух друзьях детства, которые сильно изменились с течением времени. ИКС Max Hattler / Великобритания / 6.00 min Все дело в проекциях: неоновые линии и формы, от которых не оторвать взгляд.

ПИНБОЛ Darko Vidakcovic / Хорватия / 7.30 min Динамичная игра в пинбол интересна тем, что траектория шара всегда непредсказуема.

ВЫЗОВ Robert Morgan / Великобритания / 3.00 min Деконструкция изнанки slow-motion анимации.

ВКЛЮЧИЛ И ИГРАЙ [PnP] Michael Frei / Швейцария / 6.00 min Человекоподобные существа с розетками вместо лиц пытаются «совпасть», но вместо этого становятся частью отлаженной работы сложной системы.

ЗИГЕНОРТ Tomasz Popakul / Польша / 19.00 min Молодой рыбак сталкивается с трудностями взросления. В идеалистичной деревне отец пытается научить его азам рыбацкого дела. Анимация выполнена в эффектном черно-белом стиле.

РЭББИТЛАНДИЯ Ana Nedeljkovic и Nikola Majdak jnr. / Сербия / 7.20 min У кроликов, живущих в Рэббитландии вместо мозгов – пустота. Они счастливы, несмотря на то, что происходит вокруг. Это ли не настоящая демократия?

Детали мультфильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 3 голоса
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше