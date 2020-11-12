КОНКУРС БРИТАНСКОЙ АНИМАЦИИ

КРИСТОФЕР ГРЕЙ В ВОЗДУХЕ Felix Massie / 2013 / 9.45 min Кристофер Грей влюблен в Стейси. А Гарри Флинту отец подарил огромного пятиметрового питона в качестве домашнего питомца. Ничто не предвещало беды...

ОБНАЖЕННОСТЬ Paul Bush / 2012 / 6.00 min 500 человек из разных стран, разного возраста и пола поучаствовали в создании этого фильма, представляющего собой каталог человеческого тела.

АЭОЛИАН Tom Shrapnel, Cameron Lowe / 2012 / 6.35 min Жизненный цикл существа, исследующего мир вокруг. Чем взрослее оно становится, тем очевиднее неминуемый конец.

МОНТЕНЕГРО Luiz Stockler / 2013 / 6.55 min Музыкальная зарисовка на тему футбола и грубости.

ИМПЕРСКИЙ КАЗНАЧЕЙ ФРОМБАЛЬД Elizabeth Hobbs / 2013 / 3.00 min Это правдивая история из жизни имперского казначея Фромбальда, который служил в Белграде. Именно он, как считается, присутствовал при эксгумации тела первого вампира в 1725 году.

ЕЖЕВИЧНАЯ ИМПЕРИЯ Christian Schlaeffer / 2013 / 7.45 min Восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик гуляют теплым летним днем. Мир, кажется, существует только для них двоих.

РЫБА МЕЧТЫ Yousif Al-Khalifa / 2013 / 9.00 min Соня живет довольно замкнуто, пока однажды не встречает на пороге курьера, выглядящего как радужная форель.

ЗАЖАТЫЙ M-I-E, Yibi Hu / 2012 / 2.10 min История смелого робота, отправившегося в неизвестный мир, чтобы спасти заблудшую душу.

ЛУННАЯ РЕКА Sue Magoo / 2012 / 3.00 Путешествие к границам воображения. Случиться может все, что угодно!

НЕ БОЙСЯ СМЕРТИ Louis Hudson / 2013 / 3.03 min Анимационная комедия высмеивает страх перед смертью, превращая травмирующее явление в гротескный аттракцион.

НА КРЮЧКЕ Christine Hooper / 2013 / 5.00 min Четыре часа, трудное утро начинается.

ХРАМ ШИРЛИ Daniela Sherer / 2013 / 9.40 min Границы между детством и взрослой жизнью перестали быть столь четкими для главной героини. Характеры, образы и символы сменяют друг друга, раскрывая аспекты отношений взрослых и детей, акцентируя внимание на эскапизме и сексуальности.

ЖУЖЖАНИЕ Emily Howells, Anne Wilkins / 2012 / 3.45 min Еще одна бесконечная и бессонная ночь. Вы застряли в монотонности бытия. До тех пор, пока что-то тяжелое и странное не начнет приближаться к вам… Вас тянет вниз, пора спасаться!

ЧЕЛОВЕК, ПРИНЯВШИЙ ЖЕНУ ЗА ШЛЯПУ Ross Hogg / 2013 / 3.20 min Используя только уголь и три листа бумаги формата А1, автор этой анимационной зарисовки визуализирует работу Оливера Сакса, посвященную нейрологии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СВОДЯЩЕЕ С УМА Yutaro Kubo / Япония / 3.37 min Фантастический танец, пластическое совершенство, рождающееся из движения кисти по бумаге.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ Yukai Du и Ya Tang / Китай / 3.50 min Игра, знакомая всем с детства, приобретает новый неожиданный оттенок.

ДВОЙНОЙ УДАР Haiyang Wang / Китай / 3.30 min Сюрреалистическая зарисовка, построенная на ассоциациях и трансформациях двух героев.

ПОТЕРЯННЫЙ Eamonn O'Neill / Великобритания / 11.30 min История о двух друзьях детства, которые сильно изменились с течением времени. ИКС Max Hattler / Великобритания / 6.00 min Все дело в проекциях: неоновые линии и формы, от которых не оторвать взгляд.

ПИНБОЛ Darko Vidakcovic / Хорватия / 7.30 min Динамичная игра в пинбол интересна тем, что траектория шара всегда непредсказуема.

ВЫЗОВ Robert Morgan / Великобритания / 3.00 min Деконструкция изнанки slow-motion анимации.

ВКЛЮЧИЛ И ИГРАЙ [PnP] Michael Frei / Швейцария / 6.00 min Человекоподобные существа с розетками вместо лиц пытаются «совпасть», но вместо этого становятся частью отлаженной работы сложной системы.

ЗИГЕНОРТ Tomasz Popakul / Польша / 19.00 min Молодой рыбак сталкивается с трудностями взросления. В идеалистичной деревне отец пытается научить его азам рыбацкого дела. Анимация выполнена в эффектном черно-белом стиле.

РЭББИТЛАНДИЯ Ana Nedeljkovic и Nikola Majdak jnr. / Сербия / 7.20 min У кроликов, живущих в Рэббитландии вместо мозгов – пустота. Они счастливы, несмотря на то, что происходит вокруг. Это ли не настоящая демократия?