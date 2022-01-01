Фестиваль Weekend «2morrow/Завтра», 2016

WEEKEND «2MORROW/ЗАВТРА» - уикенд короткого метра Международного кинофестиваля «2morrow/Завтра».

В конкурсную программу войдут 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. Режиссеры-участники этой программы, на наш взгляд, - это те, за кем будущее. Новые имена, за которыми непременно стоит следить.

В рамках уикенда будут показаны также лучшие короткометражки из четырех важнейших киношкол мира: laFemis (Франция), dffb (Германия), Венская киноакадемия (Австрия), киношкола в Лодзи (Польша). Благодаря этой подборке зрители смогут составить впечатление об основных эстетических и тематических ориентирах каждой из киношкол, которые влияют на общую картину в современном кинематографе.