Постер фильма Future shorts Осень 2015
6.0
Киноафиша Фильмы Future shorts Осень 2015
6.0

Future shorts Осень 2015

, 2015
фестиваль / 18+
Постер фильма Future shorts Осень 2015
6.0

О фильме

7 фильмов, 7 самостоятельных историй, 7 лаконичных режиссерских высказываний – призеры кинофестивалей в Каннах и Локарно, искрометная комедия и трогательная мелодрама, экспериментальное видео и музыкальная география, подростковые переживания и вечные споры мужчин и женщин. Короткометражные фильмы всех стилей и направлений всех жанров со всего мира.


Режиссер Пипа Бьянко, США, 11 минут

 В один прекрасный день героиня – пятнадцатилетняя девушка, обнаруживает в сети откровенное видео со своим участием. А завтра – в школу… Мастерская работа режиссера, актуальный сценарий и подростковые переживания крупным планом принесли картине главную награду CINEFONDATION на прошедшем кинофестивале в Каннах.


Fallen Leaves "Листопад"
Режиссер Мария Кондакова, 22 минуты

 Трогательная история о сорокалетней женщине, работающей дворником. Валя живет одна, где-то на окраине Киева и, кажется, уже давно не ждет от жизни подарков и приятных сюрпризов. Но, однажды, она встречает мужчину..
Украинская короткометражная лента от режиссера-дебютанта Марии Кондаковой ни много ни мало была участником одного из самых престижных киносмотров мира – кинофестиваля в Локарно.


Sound of a Million Insects, Light of a Thousand Stars "Звук тысячи насекомых, свет тысячи звезд"
Режиссер Томонари Нишикава, 2 минуты

 Для съемок своей короткометражной работы японский режиссер Томонари Нишикава не искал простых путей – на одну ночь он спрятал камеру в опавшей листве на обочине дороги, всего за 25 километров до атомной электростанции Фукусима. Экспериментальное видео с красивым названием, впитавшее в себя не только всю красоту ночного звездного неба, но и невидимые остатки радиационного излучения.


Petite Noir "Best" музыкальное видео
 Режиссер Трэвис Овен, 4 минуты

 Музыкальное видео от Petite Noir - размышления на тему восприятия африканского континента в сознании современного западного мира. Красочный визуальный ряд наглядно демонстрирующий обе стороны неизвестной Африки – с одной стороны загадочную и экзотическую, с другой – первобытную, грубую и даже опасную.


Hot Chicks "Горячие цыпочки"
Режиссер Нинзя Сайберг, 14 минут

 Жаркий спор разгорается в гримерке, где четыре красотки готовятся к съёмкам в музыкальном видео. Главный герой – мужчина, задний план – красивые женщины. Где правда? Кто и кого использует? Стал ли образ прекрасной фемины синонимом для глупышки? Найти ответ на этот вопрос режиссер предлагает выслушав горячие дебаты и, конечно, посмотрев, то самое, не менее горячее, видео.


Yes We Love "Как мы любим"
Режиссер Халвар Витзо, Норвегия, 15 минут

10-летний Биргер, ветеран войны Конрад, королева выпускного бала Карина и отец двоих детей Ола неожиданно оказываются в самых нелепых ситуациях, которые только можно себе вообразить. 4 истории, 4 героя, каждый из которых попадает под влияние своих собственных «тараканов», а мы, в итоге, получаем 15 минут абсолютной короткометражной комедии с непревзойденным скандинавским юмором.


La Plage "На пляже"
Режиссер Керен Бен Рафаэль, 20 минут

 Самый обычный день из жизни городского пляжа где-то на берегах Французской ривьеры. Парочки выясняют свои проблемы, родители следят за детьми, молодежь шумит и веселится – каждый занят своим делом. Как и режиссер, который вдали от съёмочной площадки пытается создать историю с нуля, наблюдая и комментируя все происходящее перед его глазами.
Однако самая главная история это пляжа почему-то остается незамеченной для всех посетителей…

Детали фильма

Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015

