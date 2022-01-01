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Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016
Киноафиша Фильмы Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016

Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016, 2016

2016
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О фильме

Shnit International Shortfilmfestival, незабываемо дерзкий и амбициозный, проходит одновременно в нескольких городах на пяти континентах, объединяя более 30 000 создателей и любителей кино в формах, довольно редко встречающихся в фестивальных кругах. В течение 12 дней shnit чествует более 200 короткометражных фильмов всех жанров и по итогу раздает 100 000 долларов США призового фонда.

Фестиваль shnit-2016 это:

— международный конкурс INTERNATIONAL COMPETITION: 60 фильмов со всего света, разделенные на 10 блоков по 90 минут;

— национальный конкурс MADE IN RUSSIA: 15 фильмов российского производства, выделенные в 3 блока;

— Программа PEEPING shnit — специальный вечерний показ эротических короткометражек (18+)

— shnit CINEMAS: программа из 6 фильмов международного конкурса.

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Год выпуска 2016
Возраст 16+
Постер фильма Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016 1 постер
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