Фестиваль короткометражного кино Shnit - 2016, 2016

Shnit International Shortfilmfestival, незабываемо дерзкий и амбициозный, проходит одновременно в нескольких городах на пяти континентах, объединяя более 30 000 создателей и любителей кино в формах, довольно редко встречающихся в фестивальных кругах. В течение 12 дней shnit чествует более 200 короткометражных фильмов всех жанров и по итогу раздает 100 000 долларов США призового фонда.

Фестиваль shnit-2016 это:

— международный конкурс INTERNATIONAL COMPETITION: 60 фильмов со всего света, разделенные на 10 блоков по 90 минут;

— национальный конкурс MADE IN RUSSIA: 15 фильмов российского производства, выделенные в 3 блока;

— Программа PEEPING shnit — специальный вечерний показ эротических короткометражек (18+)

— shnit CINEMAS: программа из 6 фильмов международного конкурса.