Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма VIII международный кинофестиваль танцевального кино "КИНОТАНЕЦ"
Постер фильма VIII международный кинофестиваль танцевального кино "КИНОТАНЕЦ"
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы VIII международный кинофестиваль танцевального кино "КИНОТАНЕЦ"

VIII международный кинофестиваль танцевального кино "КИНОТАНЕЦ"

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Программа фестиваля «Кинотанец»:

6 декабря, пятница
19.00, киноцентр «Родина»
Творческая встреча с режиссером Борисом Павал Конэном / Boris Paval Conen (Нидерланды)
Показ фильмов «Между входом и выходом» / «Between Entrance and Exit» (2013),
«Кар-мен» / «Car-Men» (2006)
Режиссер: Борис Павал Конэн / Boris Paval Conen
Хореограф: Иржи Килиан / Jiri Kylian

7 декабря, суббота
16.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Cinedans Shorts 2013: Короткометражные фильмы фестиваля Синеданс 2013
Творческая встреча с драматургом и членом отборочной комиссии фестиваля Cinedans Нинке Ройаккерс / Nienke Rooijakkers (Нидерланды)

17.30, фонд «ПРО АРТЕ»
Французский институт в Санкт-Петербурге представляет — Анжелен Прельжокаж
«Черный павильон» / «Pavillon Noir» (2006)
Режисер: Пьер Кулебёф / Pierre Coulibeuf
Хореограф: Анжелен Прельжокаж / Angelin Preljocaj

8 декабря, воскресенье
16.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Фильм «Вне фокуса» / «Out of focus» (2007, США, Израиль)
Режиссер: Томер Хейманн / Tomer Heymann
Хореограф: Охад Нахарин / Ohad Naharin

17.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Показ фильма «F5» (2012, Россия), реж. Тимофей Жалнин
Творческая встреча с режиссером Тимофеем Жалниным.

7 — 11 декабря
19.00-20:00, Новая сцена Александринского театра
«Принято к сведению» / Point Taken — 3 выпуска танцевальных короткометражных фильмов из Нидерландов.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше