Программа фестиваля «Кинотанец»:

6 декабря, пятница

19.00, киноцентр «Родина»

Творческая встреча с режиссером Борисом Павал Конэном / Boris Paval Conen (Нидерланды)

Показ фильмов «Между входом и выходом» / «Between Entrance and Exit» (2013),

«Кар-мен» / «Car-Men» (2006)

Режиссер: Борис Павал Конэн / Boris Paval Conen

Хореограф: Иржи Килиан / Jiri Kylian

7 декабря, суббота

16.00, фонд «ПРО АРТЕ»

Cinedans Shorts 2013: Короткометражные фильмы фестиваля Синеданс 2013

Творческая встреча с драматургом и членом отборочной комиссии фестиваля Cinedans Нинке Ройаккерс / Nienke Rooijakkers (Нидерланды)

17.30, фонд «ПРО АРТЕ»

Французский институт в Санкт-Петербурге представляет — Анжелен Прельжокаж

«Черный павильон» / «Pavillon Noir» (2006)

Режисер: Пьер Кулебёф / Pierre Coulibeuf

Хореограф: Анжелен Прельжокаж / Angelin Preljocaj

8 декабря, воскресенье

16.00, фонд «ПРО АРТЕ»

Фильм «Вне фокуса» / «Out of focus» (2007, США, Израиль)

Режиссер: Томер Хейманн / Tomer Heymann

Хореограф: Охад Нахарин / Ohad Naharin

17.00, фонд «ПРО АРТЕ»

Показ фильма «F5» (2012, Россия), реж. Тимофей Жалнин

Творческая встреча с режиссером Тимофеем Жалниным.

7 — 11 декабря

19.00-20:00, Новая сцена Александринского театра

«Принято к сведению» / Point Taken — 3 выпуска танцевальных короткометражных фильмов из Нидерландов.