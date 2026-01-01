Программа фестиваля «Кинотанец»:
6 декабря, пятница
19.00, киноцентр «Родина»
Творческая встреча с режиссером Борисом Павал Конэном / Boris Paval Conen (Нидерланды)
Показ фильмов «Между входом и выходом» / «Between Entrance and Exit» (2013),
«Кар-мен» / «Car-Men» (2006)
Режиссер: Борис Павал Конэн / Boris Paval Conen
Хореограф: Иржи Килиан / Jiri Kylian
7 декабря, суббота
16.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Cinedans Shorts 2013: Короткометражные фильмы фестиваля Синеданс 2013
Творческая встреча с драматургом и членом отборочной комиссии фестиваля Cinedans Нинке Ройаккерс / Nienke Rooijakkers (Нидерланды)
17.30, фонд «ПРО АРТЕ»
Французский институт в Санкт-Петербурге представляет — Анжелен Прельжокаж
«Черный павильон» / «Pavillon Noir» (2006)
Режисер: Пьер Кулебёф / Pierre Coulibeuf
Хореограф: Анжелен Прельжокаж / Angelin Preljocaj
8 декабря, воскресенье
16.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Фильм «Вне фокуса» / «Out of focus» (2007, США, Израиль)
Режиссер: Томер Хейманн / Tomer Heymann
Хореограф: Охад Нахарин / Ohad Naharin
17.00, фонд «ПРО АРТЕ»
Показ фильма «F5» (2012, Россия), реж. Тимофей Жалнин
Творческая встреча с режиссером Тимофеем Жалниным.
7 — 11 декабря
19.00-20:00, Новая сцена Александринского театра
«Принято к сведению» / Point Taken — 3 выпуска танцевальных короткометражных фильмов из Нидерландов.