В полуторачасовой подборе будут представлены лучшие фильмы из коллекции Future Shorts – только проверенные временем и зрительскими отзывами короткометражки о любви: абсолютные хиты прошлых программ и призеры международных смотров и кинофестивалей.

Оскароносная короткометражная лента "Бог любви"

Анимация от Спайка Джонза "Умереть рядом с тобой"

Триллер Нэша Эдгертона "Медведь"

Работа знаменитых видео-художников PES "На крыше"