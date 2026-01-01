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Постер фильма Future Shorts. Программа "Короткие истории о любви"
5.3
Киноафиша Фильмы Future Shorts. Программа "Короткие истории о любви"
5.3

Future Shorts. Программа "Короткие истории о любви"

, 2013
короткометражный, фестиваль / 18+
Постер фильма Future Shorts. Программа "Короткие истории о любви"
5.3

О фильме

В полуторачасовой подборе будут представлены лучшие фильмы из коллекции Future Shorts – только проверенные временем и зрительскими отзывами короткометражки о любви: абсолютные хиты прошлых программ и призеры международных смотров и кинофестивалей.

Оскароносная короткометражная лента "Бог любви"

Анимация от Спайка Джонза "Умереть рядом с тобой"

Триллер Нэша Эдгертона "Медведь"

Работа знаменитых видео-художников PES "На крыше"

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

5.3
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Отзывы о фильме

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