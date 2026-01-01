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В полуторачасовой подборе будут представлены лучшие фильмы из коллекции Future Shorts – только проверенные временем и зрительскими отзывами короткометражки о любви: абсолютные хиты прошлых программ и призеры международных смотров и кинофестивалей.
Оскароносная короткометражная лента "Бог любви"
Анимация от Спайка Джонза "Умереть рядом с тобой"
Триллер Нэша Эдгертона "Медведь"
Работа знаменитых видео-художников PES "На крыше"