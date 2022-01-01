XIV международный фестиваль «Мультивидение», 2016

Жанр: анимация фестиваль В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Программа XIV Международного фестиваля анимационных искусств «МУЛЬТИВИДЕНИЕ» - 28/10 - 20/11 в Петербурге

К/Ц «РОДИНА», Караванная ул., 12, (812) 571-6131,

28/10/пт – 21.00 – «Бутик для овец». Юмор в анимации 16+

29/10/сб – 19.00 – «Девять жизней». Мультфильмы про животных 16+

4/11/пт – 19.00 – «Колибри и робот». Истории любви 18+

5-6/11/пт-сб – 23.00 - Ночь лучшей мировой анимации «Танец с кебабом» 18+

11/11/пт – 21.00 – «Крапивница и пустота». Психоделические мультфильмы 18+

12/11/сб – 19.00 - «Укротитель облаков». Анимационные сказки XXI века 16+

18/11/пт – 19.00 – TOP-10. Программа победителей «Мультивидения – 2016» 18+

19-20/11/пт-сб – 23.00 - Ночь французской анимации «Исчезающая голова» 18+



МУЛЬТИВИДЕНИЕ - ДЕТЯМ!

«ЧАЙКА», Купчинская ул., 1/5,

12/11/сб – 12.30 - Программа анимации для детей «Крохотная лисичка» 3+

13/11/вс – 12.30 – Программа анимации для детей «Лес забытых зонтов» 3+

20/11/вс – 12.30 – Программа анимации для детей «Невидимый Слон» 3+



Музей современного искусства ЭРАРТА, В.О., 29-я линия, 2,

1-13/11/чт-вт – Выставка видеоинсталляций «Природа в цифровом искусстве: мимолетное и вечное» 12+

4/10/пт – 11.30 - Программа анимации для детей «Крохотная лисичка»

5/11/сб – 11.30 - Программа анимации для детей «Лес забытых зонтов» и мастер-класс 3+



Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Год выпуска 2016 1 постер

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