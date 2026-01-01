Виолетт
Режиссер: Мартен Прово
В ролях: Эмманюэль Дево, Сандрин Киберлен
Франция – Бельгия, 2013, 139 минут
Рожденная вне брака в начале прошлого века, Виолетт Ледюк знакомится в послевоенные годы в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре с Симоной де Бовуар. Между женщинами возникают отношения, которые свяжут их на всю жизнь: отношения, основанные на стремлении Виолетт к обретению свободы через творчество и на убеждении Симоны, что в ее руках судьба уникального писателя.
Дневник горничной
Режиссер: Бенуа Жако
В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Клотильд Молле, Эрве Пьер, Мелоди Валемберг, Патрик д’Асумсао, Венсан Лакост, Жозефин Дерене
Франция – Бельгия, 2015, 96 минут
По одноименному роману Октава Мирбо. История коварной горничной, которая работает у богатой пары во Франции в конце XIX века.
Жапплу
Режиссер: Кристиан Дюге
В ролях: Гийом Кане, Марина Хэндс, Даниель Отой
Франция, 2013, 130 минут
В начале 1980-х, оставив многообещающую карьеру адвоката, Пьер Дюран полностью посвятил себя конному спорту. Никто не верит, что ему удастся добиться значительных результатов: его конь, Жапплу, слишком мал ростом и обладает непредсказуемым темпераментом. Несмотря на это, Пьер и Жапплу побеждают конкурс за конкурсом, постепенно приближаясь к заветной мечте – стать золотым призером Олимпийских игр. И всаднику и лошади придется пройти через многочисленные испытания, но Пьер получит возможность побороться за звание лучшего всадника мира на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.
Последствия
Режиссер: Бенедикт Паньо
В ролях: Полин Париго, Полин Акар, Марк Брюне
Франция, 2013, 115 минут
Получив диплом, Одри решает продолжить учебу в Университете Ренна. Она оставляет семью, подругу детства, молодого человека, а вскоре узнаёт, что ее новая соседка по квартире активно занимается политической деятельностью. Одри знакомится с активистами ГРАЛЬ – группой молодых людей, которые живут в заброшенном доме и проводят политические акции. Они предлагают ей новую жизнь и новое видение мира. И Одри решает вступить в эту группу, деятельность которой становится все более и более радикальной.
Михаэль Кольхаас
Режиссер: Арно де Пальер
В ролях: Мадс Миккельсен, Мелюзин Майянс, Дельфин Шюйо
Франция – Германия, 2013, 122 минуты
По одноименной новелле Генриха фон Клейста. XVI век, Севенны. Процветающий торговец лошадьми Михаэль Кольхаас живет счастливой жизнью. Но став жертвой сословной несправедливости, этот цельный и благочестивый человек поднимает восстание и огнем и мечом пытается защитить свои попранные права.
Апостол
Режиссер: Шейенн Каррон
В ролях: Файкал Сафи, Браим Текфа, Сара Заэр
Франция, 2014, 116 минут
Аким, молодой мусульманин, призванный стать имамом, ощущает свою новую идентичность, почувствовав любовь Христа… В семейном хаосе, в котором против Акима выступает родной брат, герой пытается найти понимание у близких ему людей.
Xроники школьного двора
Режиссер: Брахим Фрита
В ролях: Янис Балуль, Рокко Кампокьяро, Венсан Ротье
Франция, 2012, 85 минут
Пьерефитт-на-Сене, 1980 год. Брахиму 10 лет, он живет со своей семьей на территории завода, строящего краны, где его отец, марокканец по происхождению, служит охранником. Телевизионные фильмы, заводской двор и школьный двор составляют его мир. Такое же незыблемое царство, как и старый подъемный кран, который питает его фантазии даже во сне. Но теперь для Брахима наступает новый период жизни, полный всевозможных новшеств.
Семейная жизнь
Режиссер: Изабель Чайка
В ролях: Эмманюэль Дево, Жюли Ферье, Наташа Ренье
Франция, 2013, 93 минуты
Жюльетт совсем не горела желанием переезжать в тихий парижский пригород, где большинство женщин ее возраста занимаются воспитанием детей, ведут хозяйство и долгими вечерами ждут, когда мужья вернутся с работы. Она мечтает работать в книжном издательстве и с нетерпением ждет решения по своей кандидатуре. Сегодня важный день, который должен изменить повседневную жизнь, полную домашних хлопот.