Виолетт

Режиссер: Мартен Прово

В ролях: Эмманюэль Дево, Сандрин Киберлен

Франция – Бельгия, 2013, 139 минут

Рожденная вне брака в начале прошлого века, Виолетт Ледюк знакомится в послевоенные годы в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре с Симоной де Бовуар. Между женщинами возникают отношения, которые свяжут их на всю жизнь: отношения, основанные на стремлении Виолетт к обретению свободы через творчество и на убеждении Симоны, что в ее руках судьба уникального писателя.

Дневник горничной

Режиссер: Бенуа Жако

В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Клотильд Молле, Эрве Пьер, Мелоди Валемберг, Патрик д’Асумсао, Венсан Лакост, Жозефин Дерене

Франция – Бельгия, 2015, 96 минут

По одноименному роману Октава Мирбо. История коварной горничной, которая работает у богатой пары во Франции в конце XIX века.

Жапплу

Режиссер: Кристиан Дюге

В ролях: Гийом Кане, Марина Хэндс, Даниель Отой

Франция, 2013, 130 минут

В начале 1980-х, оставив многообещающую карьеру адвоката, Пьер Дюран полностью посвятил себя конному спорту. Никто не верит, что ему удастся добиться значительных результатов: его конь, Жапплу, слишком мал ростом и обладает непредсказуемым темпераментом. Несмотря на это, Пьер и Жапплу побеждают конкурс за конкурсом, постепенно приближаясь к заветной мечте – стать золотым призером Олимпийских игр. И всаднику и лошади придется пройти через многочисленные испытания, но Пьер получит возможность побороться за звание лучшего всадника мира на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

Последствия

Режиссер: Бенедикт Паньо

В ролях: Полин Париго, Полин Акар, Марк Брюне

Франция, 2013, 115 минут

Получив диплом, Одри решает продолжить учебу в Университете Ренна. Она оставляет семью, подругу детства, молодого человека, а вскоре узнаёт, что ее новая соседка по квартире активно занимается политической деятельностью. Одри знакомится с активистами ГРАЛЬ – группой молодых людей, которые живут в заброшенном доме и проводят политические акции. Они предлагают ей новую жизнь и новое видение мира. И Одри решает вступить в эту группу, деятельность которой становится все более и более радикальной.

Михаэль Кольхаас

Режиссер: Арно де Пальер

В ролях: Мадс Миккельсен, Мелюзин Майянс, Дельфин Шюйо

Франция – Германия, 2013, 122 минуты

По одноименной новелле Генриха фон Клейста. XVI век, Севенны. Процветающий торговец лошадьми Михаэль Кольхаас живет счастливой жизнью. Но став жертвой сословной несправедливости, этот цельный и благочестивый человек поднимает восстание и огнем и мечом пытается защитить свои попранные права.

Апостол

Режиссер: Шейенн Каррон

В ролях: Файкал Сафи, Браим Текфа, Сара Заэр

Франция, 2014, 116 минут

Аким, молодой мусульманин, призванный стать имамом, ощущает свою новую идентичность, почувствовав любовь Христа… В семейном хаосе, в котором против Акима выступает родной брат, герой пытается найти понимание у близких ему людей.

Xроники школьного двора

Режиссер: Брахим Фрита

В ролях: Янис Балуль, Рокко Кампокьяро, Венсан Ротье

Франция, 2012, 85 минут

Пьерефитт-на-Сене, 1980 год. Брахиму 10 лет, он живет со своей семьей на территории завода, строящего краны, где его отец, марокканец по происхождению, служит охранником. Телевизионные фильмы, заводской двор и школьный двор составляют его мир. Такое же незыблемое царство, как и старый подъемный кран, который питает его фантазии даже во сне. Но теперь для Брахима наступает новый период жизни, полный всевозможных новшеств.

Семейная жизнь

Режиссер: Изабель Чайка

В ролях: Эмманюэль Дево, Жюли Ферье, Наташа Ренье

Франция, 2013, 93 минуты

Жюльетт совсем не горела желанием переезжать в тихий парижский пригород, где большинство женщин ее возраста занимаются воспитанием детей, ведут хозяйство и долгими вечерами ждут, когда мужья вернутся с работы. Она мечтает работать в книжном издательстве и с нетерпением ждет решения по своей кандидатуре. Сегодня важный день, который должен изменить повседневную жизнь, полную домашних хлопот.