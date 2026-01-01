Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015

Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015

2015
Франция / фестиваль / 18+
О фильме

Виолетт

Режиссер: Мартен Прово

В ролях: Эмманюэль Дево, Сандрин Киберлен

Франция – Бельгия, 2013, 139 минут

Рожденная вне брака в начале прошлого века, Виолетт Ледюк знакомится в послевоенные годы в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре с Симоной де Бовуар. Между женщинами возникают отношения, которые свяжут их на всю жизнь: отношения, основанные на стремлении Виолетт к обретению свободы через творчество и на убеждении Симоны, что в ее руках судьба уникального писателя.

Дневник горничной

Режиссер: Бенуа Жако

В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Клотильд Молле, Эрве Пьер, Мелоди Валемберг, Патрик д’Асумсао, Венсан Лакост, Жозефин Дерене

Франция – Бельгия, 2015, 96 минут

По одноименному роману Октава Мирбо. История коварной горничной, которая работает у богатой пары во Франции в конце XIX века.

Жапплу

Режиссер: Кристиан Дюге

В ролях: Гийом Кане, Марина Хэндс, Даниель Отой

Франция, 2013, 130 минут

В начале 1980-х, оставив многообещающую карьеру адвоката, Пьер Дюран полностью посвятил себя конному спорту. Никто не верит, что ему удастся добиться значительных результатов: его конь, Жапплу, слишком мал ростом и обладает непредсказуемым темпераментом. Несмотря на это, Пьер и Жапплу побеждают конкурс за конкурсом, постепенно приближаясь к заветной мечте – стать золотым призером Олимпийских игр. И всаднику и лошади придется пройти через многочисленные испытания, но Пьер получит возможность побороться за звание лучшего всадника мира на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. 

Последствия

Режиссер: Бенедикт Паньо

В ролях: Полин Париго, Полин Акар, Марк Брюне

Франция, 2013, 115 минут

Получив диплом, Одри решает продолжить учебу в Университете Ренна. Она оставляет семью, подругу детства, молодого человека, а вскоре узнаёт, что ее новая соседка по квартире активно занимается политической деятельностью. Одри знакомится с активистами ГРАЛЬ – группой молодых людей, которые живут в заброшенном доме и проводят политические акции. Они предлагают ей новую жизнь и новое видение мира. И Одри решает вступить в эту группу, деятельность которой становится все более и более радикальной.

Михаэль Кольхаас

Режиссер: Арно де Пальер

В ролях: Мадс Миккельсен, Мелюзин Майянс, Дельфин Шюйо

Франция – Германия, 2013, 122 минуты

По одноименной новелле Генриха фон Клейста. XVI век, Севенны. Процветающий торговец лошадьми Михаэль Кольхаас живет счастливой жизнью. Но став жертвой сословной несправедливости, этот цельный и благочестивый человек поднимает восстание и огнем и мечом пытается защитить свои попранные права.

Апостол

Режиссер: Шейенн Каррон

В ролях: Файкал Сафи, Браим Текфа, Сара Заэр

Франция, 2014, 116 минут

Аким, молодой мусульманин, призванный стать имамом, ощущает свою новую идентичность, почувствовав любовь Христа… В семейном хаосе, в котором против Акима выступает родной брат, герой пытается найти понимание у близких ему людей.

Xроники школьного двора

Режиссер: Брахим Фрита

В ролях: Янис Балуль, Рокко Кампокьяро, Венсан Ротье

Франция, 2012, 85 минут 

Пьерефитт-на-Сене, 1980 год. Брахиму 10 лет, он живет со своей семьей на территории завода, строящего краны, где его отец, марокканец по происхождению, служит охранником. Телевизионные фильмы, заводской двор и школьный двор составляют его мир. Такое же незыблемое царство, как и старый подъемный кран, который питает его фантазии даже во сне. Но теперь для Брахима наступает новый период жизни, полный всевозможных новшеств.

Семейная жизнь

Режиссер: Изабель Чайка

В ролях: Эмманюэль Дево, Жюли Ферье, Наташа Ренье

Франция, 2013, 93 минуты

Жюльетт совсем не горела желанием переезжать в тихий парижский пригород, где большинство женщин ее возраста занимаются воспитанием детей, ведут хозяйство и долгими вечерами ждут, когда мужья вернутся с работы. Она мечтает работать в книжном издательстве и с нетерпением ждет решения по своей кандидатуре. Сегодня важный день, который должен изменить повседневную жизнь, полную домашних хлопот.

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
