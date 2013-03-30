Из Основного конкурса в программу показа отобраны самые яркие анимационные работы, отмеченные зрительским вниманием и высокими оценками профессионального жюри.

ПЛАНЕТЫ | ЭНДИ МАРТИН | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Двенадцать планет, двенадцать приключений – все, что вам нужно знать о жизни, любви и смерти.

2014 | 12’00

СИНЬОР МОПС | ДЖАНЕТ ПЕРЛЬМАН | КАНАДА

Очаровательная конспирологическая история в центре которой – смешной пёс, бросивший вызов системе.

2014 | 9’50

365 | ГРЕГ МАКЛЕОД | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

По одному рисунку каждый день в течение года. анимационный марафон, который не остановить!

2013 | 6’55

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПОЛЬ КАБОН | ФРАНЦИЯ

Бретань под действием сильнейшего шторма. Молодые ученые оказываются в центре стихии, затянутыми в шпионскую историю.

2014 | 12’00

ФАНТОМ | АЛЕКС ГРИГГ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ

Джеймс и Марта чудом избежали гибели в автокатастрофе. Но Джеймс постоянно чувствует фантомные боли Марты...

2013 | 4’00

ЗЕМЛЯ | МАСАНОБУ ХИРАОКА | ЯПОНИЯ

Завораживающий калейдоскоп странных и прекрасных визуальных метаморфоз.

2013 |3’30

ГДЕ-ТО | НИКОЛАС МЕНАР | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Человек и машина. Взаимодействия не избежать. Но не всегда процесс проходит гладко...

2013 | 6’50

БАНИ | ТОМЕК ДУКИ | ПОЛЬША

Очередной день в банях. Ничего примечательного, пока не вглядываешься в свет,поверхности и водную гладь...

2013 | 4’20

ОСТРОВ | НИНО КРИСТЕН | ШВЕЙЦАРИЯ

На остров приезжает грузовик с опасным грузом, который хочет проехать в лес, охраняемый одиноким смотрителем.

2014 | 6’30

КОДА | АЛАН ХОЛЛИ | ИРЛАНДИЯ

Потерянная душа скитается по ночному городу. в парке она встречает Смерть и получает ответы на многие вопросы.

2014, 8’55

ДЖАЗ, О КОТОРОМ НИКТО НЕ ПРОСИЛ | ЭСБЕН И РУНЕ ФИСКЕР | ДАНИЯ

Открой коробку, выпусти наружу сумасшедшую энергию, выпусти музыку. Ритм изменит жизнь навсегда.

2013, 4’10

ЧЕЛОВЕК НА СТУЛЕ | ДАХИ ДЖЕОНГ | ФРАНЦИЯ

Фильм, который задается вопросом человеческого существования. Не нарисованная ли я картинка? Существую ли я в реальности? 2014, 6’50

МЭРИЛИН МИЛЛЕР | МИКИ ПЛИЗ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Женщина-скульптор разрушает собственноручно созданный мир. Результат приводит к неожиданным результатам.

2014, 6’05