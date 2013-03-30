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Постер фильма LIAF (London International Animation Festival)
Киноафиша Фильмы LIAF (London International Animation Festival)

LIAF (London International Animation Festival)

, 2014
фестиваль / 18+
Постер фильма LIAF (London International Animation Festival)

О фильме

Из Основного конкурса в программу показа отобраны самые яркие анимационные работы, отмеченные зрительским вниманием и высокими оценками профессионального жюри.

ПЛАНЕТЫ | ЭНДИ МАРТИН | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Двенадцать планет, двенадцать приключений – все, что вам нужно знать о жизни, любви и смерти.
2014 | 12’00

СИНЬОР МОПС | ДЖАНЕТ ПЕРЛЬМАН | КАНАДА
Очаровательная конспирологическая история в центре которой – смешной пёс, бросивший вызов системе.
2014 | 9’50

365 | ГРЕГ МАКЛЕОД | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
По одному рисунку каждый день в течение года. анимационный марафон, который не остановить!
2013 | 6’55

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | ПОЛЬ КАБОН | ФРАНЦИЯ
Бретань под действием сильнейшего шторма. Молодые ученые оказываются в центре стихии, затянутыми в шпионскую историю.
2014 | 12’00

ФАНТОМ | АЛЕКС ГРИГГ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ
Джеймс и Марта чудом избежали гибели в автокатастрофе. Но Джеймс постоянно чувствует фантомные боли Марты...
2013 | 4’00

ЗЕМЛЯ | МАСАНОБУ ХИРАОКА | ЯПОНИЯ
Завораживающий калейдоскоп странных и прекрасных визуальных метаморфоз.
2013 |3’30

ГДЕ-ТО | НИКОЛАС МЕНАР | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Человек и машина. Взаимодействия не избежать. Но не всегда процесс проходит гладко...
2013 | 6’50

БАНИ | ТОМЕК ДУКИ | ПОЛЬША
Очередной день в банях. Ничего примечательного, пока не вглядываешься в свет,поверхности и водную гладь...
2013 | 4’20

ОСТРОВ | НИНО КРИСТЕН | ШВЕЙЦАРИЯ
На остров приезжает грузовик с опасным грузом, который хочет проехать в лес, охраняемый одиноким смотрителем.
2014 | 6’30

КОДА | АЛАН ХОЛЛИ | ИРЛАНДИЯ
Потерянная душа скитается по ночному городу. в парке она встречает Смерть и получает ответы на многие вопросы.
2014, 8’55

ДЖАЗ, О КОТОРОМ НИКТО НЕ ПРОСИЛ | ЭСБЕН И РУНЕ ФИСКЕР | ДАНИЯ
Открой коробку, выпусти наружу сумасшедшую энергию, выпусти музыку. Ритм изменит жизнь навсегда.
2013, 4’10

ЧЕЛОВЕК НА СТУЛЕ | ДАХИ ДЖЕОНГ | ФРАНЦИЯ
Фильм, который задается вопросом человеческого существования. Не нарисованная ли я картинка? Существую ли я в реальности? 2014, 6’50

МЭРИЛИН МИЛЛЕР | МИКИ ПЛИЗ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Женщина-скульптор разрушает собственноручно созданный мир. Результат приводит к неожиданным результатам.
2014, 6’05

 

Детали фильма

Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014

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