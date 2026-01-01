Программа Kinematic Shorts 3 – настоящая энциклопедия комедийных жанров от молодых режиссеров из Европы и США, собравшая фестивальные награды по всему миру. Готовьтесь: вас ждет 83 минуты смеха в самых разных проявлениях!

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Морган Буш, Ирландия, 2012 | 17 мин | комедия

У Дуга день не задался: он и так без денег и на грани выселения из собственного дома, так еще и бывшая жена просит провести день с сыном Билли, попутно избавиться от собаки, которая для Билли – настоящий друг…

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Участник кинофестиваля Corona Cork Film Festival, Ирландия, 2012;

Участник кинофестиваля в Дрездене, Германия, 2013.



ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕСОЛИТЬ

Бенуа де Клер, Бельгия, 2012 | 13 мин | драма, комедия

Трагикомедия на грани безумия. Внутренняя борьба с самим собой и отважная попытка стать свободным. Какова будет цена новообретенного счастья?

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Фильм включен в лонг-лист короткометражных фильмов премии «Оскар», США, 2014

Участник кинофестиваля в Брюсселе, 2013

Приз жюри на международном фестивале короткометражного кино в Левен, Бельгия, 2012



ВЗЛЕТАЕМ?

Джаспер Уарри, Великобритания, 2012 | 9,23 мин | комедия

С тех пор, как отец погиб на военной службе, Марк не снимает костюм супергероя и призывает всех творить добро, вызывая насмешки и презрительные оклики своих одноклассников. Что может изменить его жизнь? Конечно, первая любовь.

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Участник конкурсной программы фестиваля европейского кино в Бордо, 2013

Фестиваль британского кино в Украине, 2013



УЖАСНАЯ ПЕННИ

Шэйн Эткинсон, США, 2012 | 17 мин | комедия, триллер

Хорошая девочка Пенни… Но так ли она хороша? Малышка способна на многое, когда голодна. Она наводит ужас даже на матерых гангстеров, которые решили ее похитить прямо с порога школы. Но все пошло не так, как планировалось…

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Специальное упоминание жюри на международном кинофестивале в Сиэтле, США, 2013

Лучший сценарий и лучший фильм Фестиваля короткометражных комедий в Лос-Анжелесе, 2013

Приз зрительских симпатий и приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Nuits Meds, Корсика, Франция, 2013

Приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Клермон-Ферран, 2013



ЕВРОПЕЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Мартин Гуггисберг, Швейцария, 2012 | 18 мин | комедия

Европейское гостеприимство не знает пределов. Пригласив на ужин приветливых соседей, семейная пара не ожидала, что гости… так засидятся. Прилично ли попросить их уйти?

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Победитель международного кинофестиваля LIFF, Люцерн, Швейцария, 2012

Обладатель премии «Золотой абрикос» на Ереванском международном кинофестивале, Армения, 2013

Участник официальной программы Short Films Corner, Каннский кинофестиваль, Франция, 2013

Участник официальной программы международного кинофестиваля Азии, Токио, 2013

Участник международного кинофестиваля в Лилле, Бельгия, 2013



ЗАБУДЬ ПРО ВСЕ И ТАНЦУЙ!

Антти Хейкки Персонен, Финляндия, 2012 | 8 мин | комедия

Гарри ненавидит свою работу на мясокомбинате. Однажды к нему приходит на собеседование безработный оборванец, который путает все карты, и вот уже Гарри отвечает на абсурдные вопросы, которые заставят его поменять многое в своей жизни.