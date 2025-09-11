Программа:

«Без корней» (KÖKSÜZ, драма, режиссер: Дениз Акчай, Турция, 2013 г.), 18+

После внезапной смерти отца Фериде вынуждена взять на себя роль кормильца осиротевшей семьи. На плечах у молодой девушки остаются беспомощная мать, брат и сестра. Со временем эта тяжелая функция главы дома очень прочно закрепляется за ней, но постепенно ситуация выходит из-под контроля, превращаясь в настоящую драму для каждого члена семьи. Мать Нурджан ставит свою дочь Фериде на место покойного мужа, брат Илькер отдаляется от семьи, самая младшая в семье Озге как может пытается перебороть одиночество. Чтобы избавится от этой тяжелой ноши Фериде принимает решение, которое должно изменить судьбу каждого. Это первый полнометражный фильм режиссера Дениза Акчайя.



«Ночь молчания» (LAL GECE , драма, режиссер: Рейс Челик, Турция, 2012 г.), 16+

Фильм затрагивает темы, касающиеся проблем современной Турции, которые одни режиссеры выражают в документальном кино, другие - опираясь на реализм в сюжетах картин. В фильме "Ночь молчания" раскрывается такая насущная для Турции проблема, как "девочки-невесты". Все сцены фильма сняты в одном месте.



«Вагон» (VAGON, драма, режиссер: Семир Асланюрек, Россия-Турция, 1993 г., окончен в 2003 г.), 16+

После перестройки в Советском Союзе происходит тотальное крушение советской системы, что приводит к хаосу в стране. Главный герой фильма, иностранный студент, после окончания учебы не хочет возвращаться в свою страну из-за произошедшего там военного переворота. Но советское правительство дало четкие сроки для того, чтобы он покинул страну. По истечении сроков правоохранительные органы отвозят студента в аэропорт. Сбежав с регистрации, ему удается вернуться в Москву, где он продолжает жить в заброшенном доме. Все эти события вышли из-под пера писателя романа, который живет жизнью своего героя…



«Конец дороги в Чанаккале» (ÇANAKKALE YOLUN SONU, военная драма, режиссер: Сердар Акар, Кемал Узун, Турция, 2013 г.), 16+

На календаре апрель 1915 года, время Первой Мировой войны, Чанаккале - один из самых опасных фронтов. Режиссер фильма Сердар Акар снял фильм о любви народа к своей родине, о безымянных героях, отдавших свою жизнь во имя великого подвига.



«Долгая история» (UZUN HİKAYE, драма, режиссер: Осман Сынав, Турция, 2012 г.), 16+

Оставшись сиротой в раннем возрасте, Али вместе со своим дедушкой переезжают в Турцию из Болгарии. Дедушка старается воспитать в Али такие качества как смелость и справедливость. В молодые годы Али вынужден сбежать из дома со своей возлюбленной Мюнире после того, как ее семья отказала отдать за него свою дочь. Молодые скитаются по деревням и поселкам в поисках пристанища. В это время у них рождается сын Мустафа… Временами грустный, временами веселый и волнующий фильм "Долгая история" от режиссера и продюсера Османа Сынава охватывает период с 1940-х по 70-е годы.



«Смотровая башня» (GÖZETLEME KULESİ, драма, режиссер: Пелин Эсмер, Турция, 2012 г.), 16+

Нихат – пожарный инспектор, уезжающий работать далеко вглубь страны. Сехер – молодая девушка, работающая на небольшой автостанции. Благодаря череде событий их судьбы пересекаются, возвращая из забвения их прошлую жизнь. Нихат и Сехер постепенно расстаются со своим одиночеством, и их взаимоотношения пробуждают в них сострадание друг к другу и помогают преодолеть душевную боль.



«На всю жизнь» (HAYATBOYU, драма, режиссер: Аслы Озге, Турция-Германия, 2013 г.), 16+

На первый взгляд Эла и Кан имеют все для счастья. Но в этом богатом районе Стамбула любовь приводит к подозрению, успех дарует лишь материальный комфорт, а истина играет с тобой в прятки…