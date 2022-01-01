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Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 1
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Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 1, 2016

2016 / Канада / Финляндия / Швеция / Словакия
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О фильме

Показ фильмов Международного конкурса фестиваля «Послание к Человеку». В программу вошли документальные фильмы: «Десятиметровая вышка», «Блокнот», «Обломки №2. Крушение» и «5 октября». «Десятиметровая вышка» (реж. Аксель Даниэльсон, Максимильен ван Эртрик, Швеция, 2016, 15 мин.) Десятиметровая вышка для прыжков в воду. Новичкам приходится выбирать: прыгать или слезать по лестнице. Сама ситуация представляет собой дилемму: что победит — инстинктивная боязнь шага в пустоту или унижение спуска по лестнице. «Десятиметровая вышка» — занимательное исследование человеческого поведения в наиболее уязвимом положении. «Блокнот» (реж. Майк Хулбум, Канада, 2015, 18 мин.) Материал для «Блокнота» был отснят в психиатрической лечебнице «Центр развития Бродвью» в Огайо в 1967 году гением скрытой съемки и аудиовизуальным целителем Джеффри Поллом. Это история отважной аутистки Донны Вашингтон, рассказанная ее собственными словами после того, как она увидела изображения одной из своих бывших сущностей 50 лет спустя. «Обломки №2. Крушение» (реж. Ян Ийас, Финляндия, 2016, 10 мин.) «Крушение» — это вторая часть документального сериала, состоящего из семи частей и объединенного названием «Обломки». Фильм «Крушение» снимался в 2014–2015 годах на кладбище лодок беженцев на итальянском острове Лампедуза. Это история о том, как странно меняется ценность хлама, когда он превращается в нечто желанное. «5 октября» (реж. Мартин Коллар, Словакия, 2016, 52 мин.) Это неспешная картина о человеке, ожидающем важную операцию. Когда он узнает, что жить ему остается, возможно, всего несколько месяцев, он отправляется странствовать, имея лишь «крайний срок» — 5 октября. Из его дневниковых записей и ежедневных поисков ночлега мы узнаем, от чего он бежит: страх, неудобство, непогода и слабеющее здоровье. А действительность неустанно напоминает ему, что ждет впереди: операция с возможным летальным исходом.

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Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Постер фильма Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 1 1 постер
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