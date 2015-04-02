5 декабря, четверг
18:30
Plastic Like Your Mother (Brandt Brauer Frickfeat. OmMas Keith), 2013, к/ф, 5 мин.
Две жизни / Zwei Leben/ 12+ / 2012, реж. Георг Маас,
Гость – режиссер Георг Маас
21:40
We Are on Fire (CocoRosie), 2012, к/ф, 4.30 мин.
Мост через Ибар / Die Brücke am Ibar/ 16+
2012, реж. Михаэла Кезеле драма
6 декабря, пятница
19:00
Ich schäme mich (Hans Unstern), 2012, к/ф, 4 мин.
Oh Boy/ 12+ / 2012, реж. Ян Оле Герштер
Гость – продюсер Маркос Кантис
21:10
Moth Race (Kreidler), 2013, к/ф, 4 мин.
Стена / Die Wand/ 16+ / 2012, реж. Юлиан Пёльслер, 108 мин.
7 декабря, суббота
12:30
Cirrus (Bonobo), 2013, к/ф, 3.30 мин.
Зимняя дочь / Wintertochter /6+ / 2011, реж. Йоханнес Шмид
16:20
Palimpsest (Smog), 2012, к/ф, 6.30 мин.
Странный маленький кот /Das merkwürdige Kätzchen/ 12+
2013, реж. Рамон Цюрхер,
Гости – режиссер Рамон Цюрхер, продюсер Сильван Цюрхер
18:20
Therapeutikon (The Schwarzenbach), 2012, к/ф, 5.30 мин.
Приемыш / Der Verdingbub/ 16+ / 2011, реж. Маркус Имбоден,
8 декабря, воскресенье
14:30
The Exact Colour of Doubt (Liars), 2013, к/ф, 4 мин.
Съезд на Марракеш / Exit Marrakech/ 12+ / 2013, реж. Каролине Линк,
16:50
Left on a Little Farm (Stan Back), 2012, к/ф, 6 мин.
Ханна Арендт / Hannah Arendt/ 12+ / 2012, реж.Маргарете фон Тротта,
19:00
The Downfall (Symbiz Sound),2012, к/ф, 3.30 мин.
Всегда виноваты другие / Schuld sind immer die Anderen/ 12+
2013, реж. Ларс-Гуннар Лотц,
Гость – актриса Юлия Брендлер
*Все фильмы демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.