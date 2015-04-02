Фестиваль Немецкого кино 2013

, 2013
фестиваль, короткометражный / 18+
О фильме

5 декабря, четверг 

18:30

Plastic Like Your Mother (Brandt Brauer Frickfeat. OmMas Keith), 2013, к/ф, 5 мин.

Две жизни / Zwei Leben/ 12+ / 2012, реж. Георг  Маас,

Гость – режиссер Георг Маас

21:40

We Are on Fire (CocoRosie), 2012, к/ф, 4.30 мин.

Мост через Ибар / Die Brücke am Ibar/ 16+

2012, реж. Михаэла Кезеле драма

6 декабря, пятница

19:00

Ich schäme mich (Hans Unstern), 2012, к/ф, 4 мин.

Oh Boy/ 12+ / 2012, реж. Ян Оле Герштер

Гость – продюсер Маркос Кантис

21:10

Moth Race (Kreidler), 2013, к/ф, 4 мин.

Стена / Die Wand/ 16+ / 2012, реж. Юлиан Пёльслер, 108 мин.

7 декабря, суббота

12:30

Cirrus (Bonobo), 2013, к/ф, 3.30 мин.

Зимняя дочь / Wintertochter /6+ / 2011, реж. Йоханнес Шмид

16:20

Palimpsest (Smog), 2012, к/ф, 6.30 мин.

Странный маленький кот /Das merkwürdige Kätzchen/ 12+

2013, реж. Рамон Цюрхер,

Гости – режиссер Рамон Цюрхер, продюсер Сильван Цюрхер

18:20

Therapeutikon (The Schwarzenbach), 2012, к/ф, 5.30 мин.

Приемыш / Der Verdingbub/ 16+ / 2011, реж. Маркус Имбоден,

8 декабря, воскресенье

14:30

The Exact Colour of Doubt (Liars), 2013, к/ф, 4 мин.

Съезд на Марракеш / Exit Marrakech/ 12+ / 2013, реж. Каролине Линк,

16:50

Left on a Little Farm (Stan Back), 2012, к/ф, 6 мин.

Ханна Арендт / Hannah Arendt/ 12+ / 2012, реж.Маргарете фон Тротта,

19:00

The Downfall (Symbiz Sound),2012, к/ф, 3.30 мин.

Всегда виноваты другие / Schuld sind immer die Anderen/ 12+

2013, реж. Ларс-Гуннар Лотц,

Гость – актриса Юлия Брендлер

*Все фильмы демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.

