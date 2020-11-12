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6.3
Киноафиша Фильмы XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.
6.3

XI фестиваль Нового итальянского кино N.I.C.E.

, 2013
фестиваль / 18+
6.3

О фильме

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ:

 Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.

Командир и аист
Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.

Краткая история долгих предательств
Режиссер: Давиде Маренго, 2012, 104 мин.

Самые великие
Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.

Квартира в Афинах
Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.

Ли и поэт
Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.

Последний пастырь
Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм)

Портрет незнакомца
Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 мин.
(Документальный фильм)

Невинность Клары
Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.

Плывут облака
Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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