Отзывы о фильме
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РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ:
Армандино и музей MADRE
Режиссер: Валерия Голино, 2010, 15 мин.
Командир и аист
Режиссер: Сильвио Сольдини, 2011, 108 мин.
Краткая история долгих предательств
Режиссер: Давиде Маренго, 2012, 104 мин.
Самые великие
Режиссер: Карло Вирдзи, 2012, 99 мин.
Квартира в Афинах
Режиссер: Руджеро Дипаола, 2011, 95 мин.
Ли и поэт
Режиссер: Андреа Сегре, 2011, 96 мин.
Последний пастырь
Режиссер: Марко Бонфанти, 2012, 76 мин.
(Документальный фильм)
Портрет незнакомца
Режиссер: Роберто Медди, Джойя Магрини, 2006, 38 мин.
(Документальный фильм)
Невинность Клары
Режиссер: Тони Д’Анджело, 2012, 82 мин.
Плывут облака
Режиссер: Саверио Ди Биаджио, 2011, 99 мин.