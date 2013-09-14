(СПМКФ) – конкурсный фестиваль игровых полнометражных фильмов в Санкт-Петербурге, проводящийся с 2012 года в рамках Санкт-Петербургского международного кинофорума.СПМКФ-2013 состоится 13-22 сентября.
ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в кинотеатре «АВРОРА»
14.09 суббота
Большой зал
11:45 Семь дней Химавари и ее щенков(12+) 2013, Япония
14:00 Вальс для Моники(16+) 2013, Швеция
16:30 Чрево(16+) 2012, Филиппины
19:00 Водоворот(16+) 2012, Сербия
21:10 Повседневность(16+) 2013, Великобритания
Малый зал
14:10 Нечего терять(16+) 2008, Нидерланды
15:50 Тайная любовь(18+) 2001, Швейцария
17:30 Суса(16+) 2010, Грузия
18:45 Цвет хамелеона(16+) 2013, Болгария
15.09 воскресение
Большой зал
12:50 Поверь(12+) 2013, Великобритания
15:00 Пучина(16+) 2012, Исландия
16:45 Роль(16+) 2013, Россия
19:00 Бремя вины(16+) 2013, Германия
21:00 В тени(16+)2012, Чехия-Польша-Словакия
Малый зал
13:00 Перед снегопадом(16+) 2013, Норвегия
15:00 Длинные светлые дни(16+) 2013, Грузия-Германия-Франция
17:00 Лора(16+) 2012, Германия-Австралия-Великобритания
19:10 Нескончаемое(16+) 2013, Польша-Испания
16.09 понедельник
Большой зал
17:00 Восьмой шар(18+) 2013, Финляндия
19:00 Зажечь в Касбе(16+) 2013, Израиль-Франция
21:00 Вне сети(16+) 2012, Бельгия
Малый зал
17:30 Белая как соль(16+) 2011, Грузия
18:45 Большие плохие волки(16+) 2013, Израиль
17.09 вторник
Большой зал
17:00 Опекун(16+) 2012, Грузия
19:00 Околофутбола(18+) 2013, Россия
21:00 Золотая клетка(16+) 2013, Мексика
Малый зал
17:30 Северо-запад(16+) 2013, Дания
19:15 Мама, я люблю тебя(16+) 2013, Латвия
18.09 среда
Большой зал
17:00 Прикосновение греха(18+) 2013, Китай-Япония
19:30 Любить(16+) 2013, Польша
21:30 Апачи(16+) 2013, Франция
Малый зал
17:00 Перестрелка в сезон дождей(16+) 2013, Индия-Великобритания
19:00 Фальсификатор(16+) 2013, Сербия-Босния и Герцеговина-Хорватия
19.09 четверг
Большой зал
17:00 Часовщик(16+) 2011, Грузия
19:00 Об улитках и людях(16+) 2012, Румыния-Франция
21:00 Биг-Сюр(16+)2013, США
Малый зал
16:00 Исчезновение Юлии(16+) 2009, Швейцария
18:00 250 грамм. Радиоактивное завещание(16+) 1983, Финляндия
19:10 Сальво(16+) 2013, Италия-Франция
20.09 пятница
Большой зал
17:00 Погоня под колыбельную(16+) 2012, Швейцария-Германия
19:00 Бетонная ночь(16+) 2013, Финляндия-Швеция-Дания
21:00 Ваколда(16+) 2013, Аргентина-Франция-Испания-Норвегия
Малый зал
17:00 Прикосновение света(16+) 2012, Тайвань
19:10 Рокер(16+) 2012, Румыния
21.09 суббота
Большой зал
11:45 Семь дней Химавари и ее щенков(12+) 2013, Япония
14:00 Жажда(18+)2013, Россия
16:00 Спасение генерала Янга(16+) 2013, Китай
18:00 Валенса. Человек надежды(12+) 2013, Польша
20:00 Ланчбокс(16+)2013, Индия-Германия-Франция-США
Малый зал
12:00 Поверь(12+) 2013, Великобритания
14:00 Дорогой дельфин(16+) 2013, Южная Корея
16:00 Товарищ Ким отправляется летать(16+) 2012, Северная Корея-Бельгия-Великобритания
17:30 Прикосновение греха(18+)2013, Китай-Япония
20:00 Корабль Тесея(16+)2012, Индия
ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в кинотеатре "Дом кино"
Катька – Бумажный ранет 14.09 21:00Katka’s Reinette Apples
1926, СССР, ч/б., 74 мин.
Режиссеры: Фридрих Эрмлер, Эдуард Иогансон
Одна 16.09 21:00Alone
1931, СССР, ч/б., 90 мин.
Режиссеры: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг
Счастливые дни 17.09 21:00Happy Days
1991, СССР, ч/б, 86 мин.
Режиссер: Алексей Балабанов
Маскарад 18.09 21:00Masquerade
1941, СССР, ч/б., 113 мин.
Режиссер: Сергей Герасимов
Мама вышла замуж 19.09 19:30Mama Got Married
1969, СССР, ч/б., 85 мин.
Режиссер: Виталий Мельников
Сатана 19.09 21:10Satan
1990, СССР, цв., 108 мин.
Режиссер: Виктор Аристов
Прикосновение света 21.09 17:00Ni guang fei xiang
Touch of the Light
2012, Тайвань, цв., 110 мин.
Режиссер: Чан Жун-ци
Вдовы 21.09 19:00
1976, СССР, цв., 90 мин.
Режиссер: Сергей Микаэлян
ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в кинотеатре "Родина"
14.09.13 (суббота)
10.00- «Лягушки и жабы»2009, Нидерланды, 75 мин., реж. Симона ван Дюссельдорп
Возрастная категория (6+)
11.30 - «Поллеке»2003, Нидерланды, 94 мин., реж. Инеке Хаутман
Возрастная категория (12+)
13.10 - «Сестра Кати»2008, Нидерланды, 85 мин., реж. Мийке де Йонг
Возрастная категория (16+)
14.50 - «Совсем не простая история»2013, Россия, 109 мин., реж. Федор Попов
Возрастная категория (16+)
16.50 - «Монтевидео: божественное видение»2010, Сербия, 140 мин., реж. Драган Бьелогрлич
Возрастная категория (16+)
20.40 - Гвоздь в сапоге1931, СССР, 53 мин., реж. Михаил Калатозов
Возрастная категория (16+)
15.09.13 (воскресенье)10.00 - «Фуксия – маленькая ведьма»2010, Нидерланды, 95 мин., реж. Йохан Нийенхейс
Возрастная категория (6+)
11.40 - «Фокус»2010, Нидерланды, 94 мин., Реж. Йорам Люрсен
Возрастная категория (16+)
15.00 - «Банда из Осса»2011, Нидерланды, 110 мин., реж. Андре ван Дюрен
Возрастная категория (16+)
17.00 - «Германия, Бледная мать»1980, Германия, 123 мин., реж. Хельма Зандерс-Брамс
Возрастная категория (16+)
19.15 - «Ланчбокс»2013, Индия-Германия-Франция-США, 104 мин., реж. Ритеш Батра
Возрастная категория (16+)
21.10 - «Потерянный ЧМ»2012, Италия-Аргентина, 95 мин., реж. Лоренцо Гарцелла, Филиппо Мачеллони
Возрастная категория (12+)
16.09.13 (понедельник)15.00 - «Элено»2011, Бразилия, 116 мин., реж. Жозе Энрике Фонсека
Возрастная категория (16+)
17.10 - «Санкт-Петербург»2013, Россия, 83 мин., реж. Андрей Хвостов
Возрастная категория (16+)
19.00 - «В Тени»2012, Чехия-Польша-Словакия, 106 мин., Реж. Давид Ондржичек
Возрастная категория (16+)
21.00 - «Бремя вины»2013, Германия, 93 мин., Реж. Ларс-Гуннар Лотц
Возрастная категория (16+)
17.09.13 (вторник)15.00 - «Пучина»2012, Исландия, 93 мин., реж. Бальтазар Кормакур
Возрастная категория (16+)
17.00 - «Токийская повесть»1953, Япония, 136 мин., реж. Ясудзиро Одзу
Возрастная категория (16+)
19.00 - «Диалоги»2013, Россия, 131 мин., реж. Ира Волкова
Возрастная категория (16+)
18.09.13 (среда)15.00 - «Восьмой шар»2013, Финляндия, 107 мин., реж. Аку Лоухимиес
Возрастная категория (18+)
17.00 - «Зажечь в Касбе»2013, Израиль-Франция, 93 мин., реж. Ярив Хоровиц
Возрастная категория (16+)
19.00 - «Рукописи не горят»2013, Иран, 125 мин., реж. Мохаммад Расулоф
Возрастная категория (16+)
21.00 - «Золотая клетка»2013, Мексика, 110 мин., реж. Диего Кемада-Диес
Возрастная категория (16+)
19.09.13 (четверг)15.00 - «Хемел»2012, Нидерланды-Испания, 80 мин., реж. Саша Полак
Возрастная категория (18+)
16.30 - «Любить»2012, Польша, 105 мин., реж. Славомир Фабицкий
Возрастная категория (16+)
18.30 - «Перестрелка в сезон дождей»2013, Индия-Великобритания-США, 88 мин., реж. Амит Кумар
Возрастная категория (16+)
20.15 - «Странная кровь»2010, Нидерланды, 86 мин., реж. Йохан Тиммерс
Возрастная категория (16+)
20.09.13 (пятница)16.00 - «Апачи»2013, Франция, 82 мин., реж. Тьерри Де Перетти
Возрастная категория (16+)
17.30 - «Северо-Запад»2013, Дания, 91 мин., реж. Микаэль Ноэр
Возрастная категория (16+)
19.10 - «Об улитках и людях»2012, Румыния-Франция, 95 мин., реж. Тудор Джурджу
Возрастная категория (16+)
21.00 - «Биг-Сюр»2013, США, 83 мин., реж. Майкл Полиш
Возрастная категория (16+)
21.09.13 (суббота)10.00 - «Йип» - 2010, Нидерланды-Бельгия, 82 мин., реж. Эллен Смит
Возрастная категория (6+)
11.30 - «Мама, я люблю тебя»2013, Латвия, 83 мин., реж. Янис Нордс
Возрастная категория (16+)
13.10 - «Шторм»2009, Нидерланды-Бельгия, 96 мин., реж. Бен Сомбогаарт
15.00 - «Водолворот»2012, Сербия, 120 мин., реж. Боян Вук Косовчевич
Возрастная категория (16+)
17.10 - «Черные бриллианты»2013, Испания-Португалия, 110 мин., реж. Мигель Алькантуд
Возрастная категория (16+)
19.10 - «Десятка»2013, Россия, 82 мин., реж. Владимир Козлов
Возрастная категория (18+)
20.45 - «Рокер»2012, Румыния, 90 мин., реж. Мариан Кришан
Возрастная категория (16+)