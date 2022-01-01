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Фонтан
Фонтан, 2006: актеры и роли
The Fountain
Фонтан
2006 / США
7.5
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Фонтан, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
В ролях
Хью Джекман
Hugh Jackman
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Марк Марголис
Mark Margolis
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Шон Гуллетт
Донна Мерфи
Donna Murphy
Итан Сапли
Ethan Suplee
Шон Патрик Томас
Sean Patrick Thomas
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