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Даррен Аронофски не зря столько лет готовился к новому проекту: по значимости эстетических находок «Фонтан» вполне может сравниться с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, даже несмотря на то, что драматургический дар Аронофски значительно уступает (по крайней мере, в данном случае) аналогичному дару Артура Кларка. Гениальность Аронофски-режиссера заключается в том, что в «Фонтане» ему удалось создать целостную, хотя и разъятую монтажом на череду эпизодов, экранную версию космогонии,…