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Фонтан Фонтан
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The Fountain Фонтан 2006 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Фонтан»

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Наша рецензия

Даррен Аронофски не зря столько лет готовился к новому проекту: по значимости эстетических находок «Фонтан» вполне может сравниться с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, даже несмотря на то, что драматургический дар Аронофски значительно уступает (по крайней мере, в данном случае) аналогичному дару Артура Кларка. Гениальность Аронофски-режиссера заключается в том, что в «Фонтане» ему удалось создать целостную, хотя и разъятую монтажом на череду эпизодов, экранную версию космогонии,…

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Volucer 2 апреля 2015, 12:51
Я ожидал от Арановски чего-то значительно более глубокого и интеллектуального. Вместо этого, он предлагает чрезвычайно раздутое, засахаренное и пафосное произведение, увековечивающее идеализированные, совершенно тривиальные представления о смерти и ее значении для человека.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
looker 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 04/03/2007 - 13:39:59):Нет в этом фильме никакой философии, она только подразумевается и мы сами ее придумываем. Именно по этой причине фильм получился занудным. В нем нет ничего своего, режиссер не вкладывает в него личную идею и свой взгляд на проблему

Нет, или ты по каким-то причинам не можешь их увидеть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
looker 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 04/03/2007 - 15:00:47):Проблема серьезная, ее надо не просто показать, а надо "разжевать" и заявлять о своей позиции, раз уж взялся снимать фильмДумаешь, надо всем всё разжевывать?

А я думаю, что нет. Потребление такого "разжеваного" продукта отучает зрителей мыслить, анализировать.

В советские времена нам именно так все и разжевывали. И что в итоге?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Andrey2000 2 апреля 2015, 12:51
Господа, кто ещё не сходил - не трате денег на это фуфло, ибо пожалеете уже на 15й минуте. Более скучного и при этом пафосного фильма я не видел давно, когда он кончился - зал вздохнул с облегчением.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Никогда еще так не смеялась, как читая отзывы на это кино. ✊ Писфрогу - ОГРОМНОЕ спасибо, я просто наслаждалась вашим чувством юмора в каждом посте. 😂 Я часто бываю не согласна с Вами, но тут полностью поддержу и Вас, и Коммона, и Мигерку (респект котам! ✊ ), и Фросю. Еле досидела. От непрекращающихся слез героев хотелось выть. К концу фильма приходилось собрать волю в кулак, чтобы не рассмеяться от всей этой чуши.



Нудное, затянутое, ПРЕТЕНЦИОЗНОЕ кино, то что смело можно назвать именно потугой. Все гениальное - просто, друзья, и краткость - сестра таланта. Лучше бы снял "Реквием по мечте-2". Мое мнение, фильм для тех, кто не увлекается поисками себя, а с удовольствием воспримет близко к сердцу эзотерический микс о жизни, смерти, и тд и тп. Муйня, простите уж...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Чесс слово, уж лучше бы вызвал хотя бы отрицательные эмоции: было бы не так смешно в конце. Ну а по поводу того, что все, кому фильм не понравился, это люди, которым не хватает глубины, духовности, да и живут они, бедные, " в материальном мире", то плавали - знаем. Любое учение обычно стоит на таких же позициях: я прав, а все остальные просто не понимают, мы-то избранные, все понимаем, а их пожалеть надо!! Ох, и не люблю же я догматиков... ✊

Кстати, когда будете жалеть тех, кто не "понял", плюс считать "барьеры" в их голове, плиз, не лейте столько же слез, сколько в фильме: не избежим наводнения! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Флора, простите, с чего такие выводы? Из-за того что фильм кого-то не впечатлил, Вы сразу считаете, что это люди, неумеющие любить?!✊ Вообще, откуда ТАКОЙ пафос? Этот фильм меня не впечатляет хоть бы уже и тем, сколько пафосных, именно пафосных, речей здесь присутствует! ✊



Ой, флора, простите, плиз, только поняла, что Вы - мужеского пола. ✊ Тогда вообще не пойму ни Ваших выводов, ни излишних сантиментов..✊ Мужчины обычно как-то ближе "к земле"! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Super-krot, 14/03/2007 - 10:52:47):"Солярис" это эксклюзив в мире литературы фантастики. Сказать, что "Солярис" это банально может только профан.



Респект кротам! 😂 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kino4ort 2 апреля 2015, 12:51
Корче, чуваки!

Если у вас есть лишние час сорок, и вы хотите спокойно прогулять пару в институте то этот фильм для вас!

Затаривайтесь едой, кока-колай, свежей прессой и компьютерными играми. Спокойно так (очередей на сеаны точно нету) берете самые дешевые билеты, садитесь в угол и отдыхаете. На экране не происходит ровным счетем ничего! Накуривацо не рекомендую на сеансе, т.к. от депресухи на экране вы точно не получите никакого эффекта и шамль просто будет выкинута без пользы. Да, не забуть взять свой i-pod или на худой конец кассетный плеер, т.к. кроме того что смотреть там неначто, так и не слушать тоже лучше. Также рекомендую взять побольше друзей и колоду карт.



Всем, кто сходил на это кино, очень важно говорить другим что фильм произвел на вас неизгладимое впечатление, что вы ушли просто в сметении и что потом 2 дня не спали, пытаясь разобраться в мыслях и ощущениях от фильма. Необходимо устроить флеш-моб и всем говорить что очень важно просмотреть именно этот фильм. Отвечаю, что это будет самый жестокий розыгрыш в этом году.



Кстати, больше всего за сеанс мне понравился ролик TMHT!

Всем рекомендую ))))

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
До просмотра фильма “Фонтан” Даррена Аронофски я сталкивался только с одним произведением искусства где я не согласен с авторской мыслью, но тем не менее соответствующее произведение искусство очень полюбил. Произведением искусства этим является роман Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. А теперь вот и “Фонтан” попал в эту категорию.

Автор фильма автивно пытается втюхать зрителю идею о том, что “смерть – это только начало” и не надо ее бояться и считать болезнью, а надо считать смерть началом новой жизни. В корне я не согласен с этой точкой зрения.

А сам фильм, как я уже писал выше, весьма и весьма порадовал. Снято красиво, увлекательно и с правильно нагнетаемым на зрителя эмоциональным напряжением. Не уверен я, что буду потом брать этот фильм на DVD, но однократного просмотра ИМХО этот фильи стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
muka 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм!Смотрится на одном дыхании. Весь зал сидел не проронив ни звука!Очень рекомендую посмотреть всем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jeremie 2 апреля 2015, 12:51
Шедевр. пардон за пафос.

но другое слово на ум не приходит



возможно он не такой сложный каким кажется после первого просмотра, но гениален.

те кто считает что это не так только потому что он им не понравился наверно и Моцарта раскритикуют ✊



примечательно, что даже имени режиссёра не знал и прежние работы не смотрел (реквием не досмотрел, теперь наверно начну заново). Джекмана я больше любить не стал (американскую (с) галиматью про всяких супергероев не перевариваю), но он поразительно вписался.



а Музыка просто обалденна...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alter1982ego 24 марта 2018, 10:55
Оценка
Я не разделяю мнение большинства о том, что "Фонтан - унылое г...", лично для меня это - культовое кино. Именно этот фильм заставил меня взглянуть на всё творчество режиссера Даррена Аранофски.
Да, при первом просмотре фильм показался мне довольно скучным, к тому же весьма странным, в некотором роде сюрреалистичным. Но великолепная музыка и необычность повествования заставили меня пересмотреть это кино. Я получил массу впечатлений, и теперь для меня "Фонтан" - вершина творчества Аранофски. Ни "Реквием по мечте", а именно "Фонтан". Уж простите, но "Реквием" - просто тяжелое, депрессивное кино, которое не вызвало во мне ничего, кроме депрессии. Чернухи мне, например, и так хватает в жизни, а вот красоты маловато. И фильм "Фонтан" дарит эту красоту.

Заметно, что для режиссера это было знаковое кино, он постарался максимально передать свои размышления и фантазии на тему жизни, смерти, любви и расставания. Именно размышления, а не законченные идеи. Здесь не нужно искать смысл по типу "режиссер хотел сказать вот это" или "режиссер полагает, что нужно поступать вот так", он просто дает нам почву для раздумий, заворачивая её в красивую подачу, а понимает фильм каждый зритель по своему.
Также в фильме много мелких деталей, которые не видны при первом приближении, ну и музыка - просто шедевр, много раз переслушивал её в последствии.

Проблема фильма в том, что он не раскрывается при первом просмотре, да и не всем такое вообще понравится. Рекомендую пересмотреть это замечательное кино.
24 марта 2018, 10:55 Ответить
Аня Екатеринушкина 25 февраля 2021, 18:09
Говорят, что в «Фонтане» много философии – но я её почти не нашла, хотя старалась. Фильм посвящён теме жизни и смерти и претендует на глубокомысленность. Но истинно философские фильмы побуждают размышлять – а тут мораль проста и предсказуема.
Действие происходит в разных эпохах: современности, Средневековье и Безвременье. Эти истории перекликаются и переплетаются - порой сюрреалистично, как во сне.
По форме фильм напоминает клип: много картинок, но мало событий. Сцены меняются часто и хаотично, а иногда даже повторяются по несколько раз. Сюжет при этом практически не движется, и возникает ощущение затянутости.
Технически всё отлично: красиво, эффектно, много внимания уделено деталям. Но, несмотря на интересные виды и драматичный сюжет, фильм почему-то не цепляет, не берёт за душу. Умом сопереживаешь героям – но не испытываешь никаких эмоций. В фильме как будто не хватает чего-то очень важного. Не знаю, чего именно. Но в итоге он показался пресным, тусклым, невыразительным. После просмотра не осталось ни впечатлений, ни новых мыслей. Только лёгкое разочарование и недоумение: неужели это тот самый шедевр, который все так нахваливали? Может быть, я пока чего-то не понимаю?
Думаю, «Фонтан» создан именно для тех, кто потерял близкого человека или смертельно болен. Он облегчает горе, помогает смириться с неизбежным. Это лекарство от душевной боли – а с другой целью смотреть его смысла нет.
25 февраля 2021, 18:09 Ответить
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