Даррен Аронофски не зря столько лет готовился к новому проекту: по значимости эстетических находок «Фонтан» вполне может сравниться с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, даже несмотря на то, что драматургический дар Аронофски значительно уступает (по крайней мере, в данном случае) аналогичному дару Артура Кларка. Гениальность Аронофски-режиссера заключается в том, что в «Фонтане» ему удалось создать целостную, хотя и разъятую монтажом на череду эпизодов, экранную версию космогонии,…
Нет, или ты по каким-то причинам не можешь их увидеть?
А я думаю, что нет. Потребление такого "разжеваного" продукта отучает зрителей мыслить, анализировать.
В советские времена нам именно так все и разжевывали. И что в итоге?
Нудное, затянутое, ПРЕТЕНЦИОЗНОЕ кино, то что смело можно назвать именно потугой. Все гениальное - просто, друзья, и краткость - сестра таланта. Лучше бы снял "Реквием по мечте-2". Мое мнение, фильм для тех, кто не увлекается поисками себя, а с удовольствием воспримет близко к сердцу эзотерический микс о жизни, смерти, и тд и тп. Муйня, простите уж...✊
Кстати, когда будете жалеть тех, кто не "понял", плюс считать "барьеры" в их голове, плиз, не лейте столько же слез, сколько в фильме: не избежим наводнения! ✊
Ой, флора, простите, плиз, только поняла, что Вы - мужеского пола. ✊ Тогда вообще не пойму ни Ваших выводов, ни излишних сантиментов..✊ Мужчины обычно как-то ближе "к земле"! ✊
Респект кротам! 😂 ✊
Если у вас есть лишние час сорок, и вы хотите спокойно прогулять пару в институте то этот фильм для вас!
Затаривайтесь едой, кока-колай, свежей прессой и компьютерными играми. Спокойно так (очередей на сеаны точно нету) берете самые дешевые билеты, садитесь в угол и отдыхаете. На экране не происходит ровным счетем ничего! Накуривацо не рекомендую на сеансе, т.к. от депресухи на экране вы точно не получите никакого эффекта и шамль просто будет выкинута без пользы. Да, не забуть взять свой i-pod или на худой конец кассетный плеер, т.к. кроме того что смотреть там неначто, так и не слушать тоже лучше. Также рекомендую взять побольше друзей и колоду карт.
Всем, кто сходил на это кино, очень важно говорить другим что фильм произвел на вас неизгладимое впечатление, что вы ушли просто в сметении и что потом 2 дня не спали, пытаясь разобраться в мыслях и ощущениях от фильма. Необходимо устроить флеш-моб и всем говорить что очень важно просмотреть именно этот фильм. Отвечаю, что это будет самый жестокий розыгрыш в этом году.
Кстати, больше всего за сеанс мне понравился ролик TMHT!
Всем рекомендую ))))
✊
Автор фильма автивно пытается втюхать зрителю идею о том, что “смерть – это только начало” и не надо ее бояться и считать болезнью, а надо считать смерть началом новой жизни. В корне я не согласен с этой точкой зрения.
А сам фильм, как я уже писал выше, весьма и весьма порадовал. Снято красиво, увлекательно и с правильно нагнетаемым на зрителя эмоциональным напряжением. Не уверен я, что буду потом брать этот фильм на DVD, но однократного просмотра ИМХО этот фильи стоит.
но другое слово на ум не приходит
возможно он не такой сложный каким кажется после первого просмотра, но гениален.
те кто считает что это не так только потому что он им не понравился наверно и Моцарта раскритикуют ✊
примечательно, что даже имени режиссёра не знал и прежние работы не смотрел (реквием не досмотрел, теперь наверно начну заново). Джекмана я больше любить не стал (американскую (с) галиматью про всяких супергероев не перевариваю), но он поразительно вписался.
а Музыка просто обалденна...
Да, при первом просмотре фильм показался мне довольно скучным, к тому же весьма странным, в некотором роде сюрреалистичным. Но великолепная музыка и необычность повествования заставили меня пересмотреть это кино. Я получил массу впечатлений, и теперь для меня "Фонтан" - вершина творчества Аранофски. Ни "Реквием по мечте", а именно "Фонтан". Уж простите, но "Реквием" - просто тяжелое, депрессивное кино, которое не вызвало во мне ничего, кроме депрессии. Чернухи мне, например, и так хватает в жизни, а вот красоты маловато. И фильм "Фонтан" дарит эту красоту.
Заметно, что для режиссера это было знаковое кино, он постарался максимально передать свои размышления и фантазии на тему жизни, смерти, любви и расставания. Именно размышления, а не законченные идеи. Здесь не нужно искать смысл по типу "режиссер хотел сказать вот это" или "режиссер полагает, что нужно поступать вот так", он просто дает нам почву для раздумий, заворачивая её в красивую подачу, а понимает фильм каждый зритель по своему.
Также в фильме много мелких деталей, которые не видны при первом приближении, ну и музыка - просто шедевр, много раз переслушивал её в последствии.
Проблема фильма в том, что он не раскрывается при первом просмотре, да и не всем такое вообще понравится. Рекомендую пересмотреть это замечательное кино.
Действие происходит в разных эпохах: современности, Средневековье и Безвременье. Эти истории перекликаются и переплетаются - порой сюрреалистично, как во сне.
По форме фильм напоминает клип: много картинок, но мало событий. Сцены меняются часто и хаотично, а иногда даже повторяются по несколько раз. Сюжет при этом практически не движется, и возникает ощущение затянутости.
Технически всё отлично: красиво, эффектно, много внимания уделено деталям. Но, несмотря на интересные виды и драматичный сюжет, фильм почему-то не цепляет, не берёт за душу. Умом сопереживаешь героям – но не испытываешь никаких эмоций. В фильме как будто не хватает чего-то очень важного. Не знаю, чего именно. Но в итоге он показался пресным, тусклым, невыразительным. После просмотра не осталось ни впечатлений, ни новых мыслей. Только лёгкое разочарование и недоумение: неужели это тот самый шедевр, который все так нахваливали? Может быть, я пока чего-то не понимаю?
Думаю, «Фонтан» создан именно для тех, кто потерял близкого человека или смертельно болен. Он облегчает горе, помогает смириться с неизбежным. Это лекарство от душевной боли – а с другой целью смотреть его смысла нет.
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