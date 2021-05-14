Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Никита Павленко
Никита Павленко
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Никита Павленко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Никиты Павленко
Родился 1 января 1992 года. Волгоград, Россия.
Развернуть
Фильмография Никиты Павленко
Эластико: двенадцатый игрок
драма
2022, Россия
0.0
Родные
комедия
2021, Россия
7.0
Зима
драма
2019, Россия
6.0
Последнее селфи
триллер, ужасы
2019, Россия
0.0
Анна
боевик
2018, США / Франция
6.0
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Эластико
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
7.0
Выпускной
комедия, приключения
2014, Россия
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Никита Павленко делится списком любимых фильмов
24 мая на телеканале ТНТ стартует второй сезон драмы о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!». Актер сериала Никита Павленко накануне премьеры рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
Написать
14 мая 2021 12:41
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне