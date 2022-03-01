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Артур Иванов
Артур Иванов
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Артур Иванов
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Дата рождения
17 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Артура Иванова
Родился 17 июня 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Артура Иванова
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
0.0
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